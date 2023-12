Rendición de cuentas y transparencia son una constante en el gobierno: Lorena Cuéllar

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros rindió su segundo informe de gobierno, donde presentó los logros y compromisos cumplidos a dos años de arduo trabajo en diferentes rubros como salud, infraestructura, bienestar social, campo, medio ambiente, educación, seguridad y desarrollo económico, entre otros, además de atender problemas sociales que llevaban años sin respuesta.

“Nuestro Plan Estatal de Desarrollo contempla cada historia, cada necesidad que me han compartido miles de familias tlaxcaltecas y por eso hoy, entregamos diariamente una calle, una vivienda, un parque, un mercado, una escuela, una clínica o un auditorio, a las comunidades, ya que cerramos las grietas de la corrupción, pues la honestidad transforma vidas”, acotó.

En el Centro de Convenciones de la ciudad capital, la titular del Ejecutivo local destacó que una de las acciones más importantes que ha realizado durante su gestión es recuperar bienes que ahora forman parte del patrimonio estatal y que se convertirán en detonadores de la economía para miles de tlaxcaltecas.

Ante la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, representante del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, resaltó que Tlaxcala es el segundo lugar a nivel nacional en el combate a la carencia alimentaria, gracias a los diferentes programas sociales puestos en marcha y que permitió que más de 133 mil habitantes ya no enfrenten esta situación de vulnerabilidad.

Expuso que Tlaxcala es la única entidad que mantiene la atención médica para los trabajadores del estado, a través de proveedores particulares de salud para su personal de base y confianza, y en su gobierno fue mejorado a través de los Módulos Médicos de Salud Integral.

Cuéllar Cisneros puntualizó: “¡Este gobierno dio solución a la añeja crisis en Pensiones Civiles! Ejercimos una disciplina financiera que puso fin a excesos y abusos que comprometían el bienestar y derechos de nuestros trabajadores, pensionados y jubilados”.

Recordó que su gobierno tiene como sector prioritario a las mujeres y por ello fueron destinados 124 millones de pesos para impulsar proyectos productivos de 45 mil mujeres que pertenecen al sector agropecuario, para contribuir a su autonomía económica y bienestar familiar, aunado a que más del 65 por ciento de los créditos otorgados por el Fomtlax y por la Sedeco, fueron destinados a mujeres emprendedoras para hacer crecer sus negocios.

Refirió que en el eje de educación se resolvió la problemática que por décadas afectó a los bachilleratos populares y se crearon 20 Centros Educativos de Bachillerato Estatal (Cebes); además, se rehabilitaron más de mil escuelas. También fue puesto en operación el Instituto Politécnico Nacional, entre otras acciones.

La gobernadora subrayó que en seguridad también fueron cumplidos los compromisos al poner en marcha el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), un espacio de alta tecnología policial al servicio del estado, la colocación de cámaras de Reconocimiento Facial en centros comerciales y lugares públicos de gran afluencia, así como la instalación de 13 Centros de Comando (C2) conectados al C5i en municipios.

Mientras que en salud, enfatizó que “hoy contamos con la más amplia cobertura de servicios de salud gratuitos, sin precedente alguno, rehabilitamos 10 hospitales y 130 centros de salud, se puso en marcha la Unidad de Hemodinamia, equipamos a los hospitales con 7 mil 800 aparatos médicos nuevos y también cumplimos con la Clínica de las Emociones”.

Abundó que en Desarrollo Económico se logró la inversión de 15 mil millones de pesos en capital privado, con la instalación de 29 nuevas empresas y 23 expansiones lo que ubica a Tlaxcala como la quinta entidad con mayor inversión directa extranjera, de acuerdo al IMCO.

Asimismo, se concretó la instalación del Centro de Distribución de Walmart, el segundo más grande de Latinoamérica, además se generaron 10 mil 664 empleos formales con lo que se alcanzó el máximo histórico de más de 116 mil trabajadores afiliados al IMSS.

En cuanto a Infraestructura, mencionó que se invirtieron más de 5 mil 200 millones de pesos en 3 mil 744 obras de infraestructura urbana, social, educativa, de salud, cultura y vivienda en todos los municipios; también se rehabilitó y dio mantenimiento al 70 por ciento de la red carretera.

La gobernadora Lorena Cuéllar agregó que “iniciamos el ambicioso proyecto de la construcción de la Ciudad Administrativa que contará con 7 pisos para albergar a 23 dependencias estatales que no cuentan con un edificio propio”.

Resaltó que el campo tlaxcalteca contó “con un presupuesto sin precedentes, en este año, se destinaron 350 millones de pesos al campo, un 63.9 por ciento más, que todo el recurso ejercido en el 2021, se construyeron y rehabilitaron 533 jagüeyes, garantizando el agua para el campo”.

Detalló que también se tuvieron buenos resultados en temas de turismo, al incrementar la afluencia turística y derrama económica al ser el primer estado de Latinoamérica en ser sede del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, pues de enero a septiembre, creció el turismo en 43 por ciento y aumentó el número noche promedio.

Expresó que “a la fecha, hemos avanzado en 266 de los 300 compromisos de campaña y fortalecimos el bienestar de Tlaxcala con la ejecución de más acciones que están haciendo historia, llegamos con la fuerza del pueblo y con la misma y determinación estamos gobernando”.

Cuéllar Cisneros agradeció el apoyo del gobierno federal, pues se ha destinado una cifra histórica de 24 mil millones de pesos, a través de 14 programas sociales que transformaron la vida de miles de tlaxcaltecas.

Finalmente, se comprometió a seguir con el trabajo para bien de las y los tlaxcaltecas, “les aseguró que lo que hemos hecho es sólo el comienzo de la transformación que todos los días, seguiremos escribiendo”.