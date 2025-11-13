Remodeló IMSS Tlaxcala la UCIA del HGZ número uno

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala llevó a cabo la remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona (HGZ) número uno “La Loma”, con el propósito de mejorar las instalaciones con materiales que brinden una mayor iluminación, con mantenimiento integral de los plafones y la sustitución total de las luminarias por tecnología LED, adaptadas a las necesidades generales de cada una de las áreas.

La renovación incluyó la sustitución de la cancelería de madera y aluminio por una nueva línea de mayor calidad y durabilidad, el cambio del piso por uno de tipo ahulado con propiedades antibacterianas, además del mantenimiento y renovación integral de todos los recubrimientos.

Aunque la UCIA fue inaugurada en 2013 bajo las normas y materiales vigentes en ese momento, el IMSS ha realizado una modernización completa para alinearse a los nuevos requerimientos de vanguardia y garantizar una atención superior.

Con una planificación y logística cuidadosa, la remodelación se llevó a cabo entre agosto y octubre, se logró la conclusión de las obras sin suspender los servicios esenciales de la UCIA. Fue necesario habilitar un área provisional dentro del propio hospital para ofrecer atención de cuidados intensivos a los pacientes durante la fase de adaptación.

La UCIA reanuda sus operaciones en instalaciones completamente optimizadas y tendrá un servicio con mayor confort y seguridad para los pacientes con enfermedades o lesiones críticas, respaldado por un protocolo de ingreso riguroso que garantice su atención.