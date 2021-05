Remodelación en el centro capitalino, detendrá recuperación económica de prestadores de servicios: Zecua

Las obras de remodelación que realiza el ayuntamiento de Tlaxcala en el primer cuadro de la capital detendrán la recuperación económica que prestadores de servicios, tour operadores y guías de turistas vislumbraban con la reapertura de la actividad turística en la entidad y la temporada de avistamiento de luciérnagas.

Lo anterior, porque la mayor parte de turistas que arriba a la entidad aspira conocer sitios históricos de la capital del estado y comer en los restaurantes ubicados en este espacio, sin embargo, no lo podrán hacer por los trabajos de remodelación que lleva a cabo el ayuntamiento capitalino, explicó Karen Yazmín Zecua Romero, presidenta de la Asociación de Tour Operadores y Guías de Turistas del Estado de Tlaxcala.

Con la entrada del semáforo epidemiológico color verde a la entidad, que implica bajo riesgo de contagio de Covid-19, el gobierno del estado permitió la celebración de la temporada de avistamiento de luciérnagas entre el mes de junio y agosto próximos.

Zecua Romero destacó que la operación del Santuario de Luciérnagas impactará activará otros lugares turísticos como los pueblos mágicos de Huamantla y Tlaxco o Santa Ana Chiautempan”, pero en el caso de la capital del estado, la recuperación económica no será igual.

“Tenemos un gran conflicto ahí en la capital, porque se está haciendo un trabajo de remodelación y, muy probablemente, estén cerradas varias calles durante la temporada de avistamiento de luciérnagas, lo cual nos va a golpear a guías de turistas y a prestadores de servicios, como restauranteros, que se encuentran ahí”.

Reveló que ha sostenido pláticas con algunos prestadores de servicios del centro capitalino, sobre todo restauranteros, “y nos comentan que la información que les proporciona el municipio es que tienen que echar a andar el proyecto de remodelación y que probablemente termine en el mes de agosto próximo”.

“Eso nos va a causar una gran demora en la recuperación económica, porque van a estar cerradas calles y no van a poder ingresar, por ejemplo, a los murales de Palacio de Gobierno, a la catedral, incluso los accesos a la Basílica de Ocotlán están, desde ahora, cerrados o con limitado acceso, ahí vemos que pueda haber un gran problema, pues el viajero, principalmente, viene a la capital, viene a comer, a conocer la catedral”.

Ante ello, Zecua Romero consideró que los guías de turistas tendrán que buscar otros destinos, “sin embargo, la infraestructura no nos permite movernos hacia otros lugares que no tienen el acceso o los servicios como los tiene la capital, pero eso, al parecer, las autoridades no lo toman en cuenta, pues cuando les llega el presupuesto tienen que ejecutarlo, sin siquiera consensar”.

“Esperamos que estos trabajos no sean como otros que se han dado en administraciones anteriores, que remodelan y en cinco o seis años otra vez nos cierran y paran las actividades económicas, pero ahora lo hacen en un momento en que se vislumbraba un poco de recuperación tras más de año de ingreso cero a los tuor operadores y guías turísticos”, lamentó.