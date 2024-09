Relacionado con posible fraude, el 29.7% de las reclamaciones atendidas en Tlaxcala: Condusef

El 29.7 por ciento de las mil 641 reclamaciones recibidas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en el estado de Tlaxcala estuvo relacionado con un posible fraude en el periodo enero–julio de 2024, principalmente por transferencia electrónica no reconocida, consumos no reconocidos y cargos no reconocidos en la cuenta.

No obstante, a julio de 2024, Tlaxcala ocupa el vigésimo noveno lugar en cuanto a reclamaciones recibidas por un posible fraude a nivel nacional, es decir, es de los estados donde menos se reclama por un posible fraude ante la Condusef.

De acuerdo con estadísticas de la Condusef, la transferencia electrónica no reconocida, los consumos no reconocidos y la actualización de historial crediticio no realizada fueron las tres principales causas por las cuales personas promovieron reclamaciones en el periodo citado.

Estas tres causas representaron el 32.1por ciento de las mil 641 reclamaciones y al analizar las reclamaciones por sector, destacan la banca múltiple con el 52.8 por ciento (866 asuntos), seguida por las sociedades de información crediticia con el 19.6 por ciento (322 asuntos) y las aseguradoras con el 10.2 por ciento (168 asuntos).

Mientras que los asuntos relacionados con el reporte de crédito especial (actualización de historial crediticio no realizada, eliminación de historial crediticio no realizada y desacuerdo con el RFC registrado en el reporte), la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito representaron, en conjunto, el 50.3 por ciento del total de las mil 641 reclamaciones.

El municipio de Tlaxcala fue el que mayor número de reclamaciones registró con el 25.2 por ciento del total y la causa más reclamada fue “Transferencia electrónica no reconocida”.

Además, de las reclamaciones concluidas en el estado, se recuperó un monto de 7.9 millones de pesos en favor de los usuarios en este periodo, lo que significó un decremento de 53.3 por ciento con respecto a lo recuperado en el mismo periodo de 2023.

La resolución favorable al usuario en el estado de Tlaxcala se ubicó de manera global en 48.2 por ciento.

De acuerdo con cifras de la Condusef, las mil 641 reclamaciones, a través de la Unidad de Atención a Usuarios, significaron un incremento de 1.7 por ciento con respecto al mismo periodo de 2023, cuando se reportaron mil 614 asuntos. Del total de las reclamaciones recibidas a nivel nacional, esta entidad concentró el 1.1 por ciento.

Las reclamaciones recibidas por Condusef en esta entidad se interpusieron por usuarios que habitan en 58 de los 60 municipios, siendo el municipio de Tlaxcala quien concentró el 25.2 por ciento del total, seguido por Apizaco con el 10.1 por ciento, Chiautempan con el 7.06 por ciento, Huamantla con el 4.87 por ciento y Panotla con el 3.71 por ciento.

En tanto, los municipios que registraron el mayor porcentaje de resolución a favor del usuario fueron: Panotla con el 53.4 por ciento, seguido de Ixtacuixtla con el 51.8 por ciento y Yauhquemehcan con el 51.3 por ciento.

Por su parte, las instituciones que de manera individual registraron el mayor número de reclamaciones en el estado de Tlaxcala fueron: Santander México, Círculo de Crédito, BBVA México, Trans Unión de México (Buró de Crédito) y Banco Azteca, que en conjunto concentraron el 47.9 por ciento del total.

De las cinco instituciones con mayor número de reclamaciones de la entidad, destacó Santander con un aumento del 83.8 por ciento en relación al mismo periodo de 2023, Trans Unión de México (Buró de Crédito) fue quien resolvió más a favor del usuario con el 86.8 por ciento.

La Condusef también dio a conocer que del total de las reclamaciones en esta entidad, el 54 por ciento fue presentado por mujeres y el 46 por ciento por hombres.

El segmento de las personas adultas mayores representó el 28.1 por ciento de las reclamaciones totales del periodo enero –julio de 2024, y los productos con más reclamaciones en este grupo fueron; la tarjeta de débito y el reporte de crédito especial.