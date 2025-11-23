Reitera gobierno del estado diálogo y apertura sobre el proyecto del Parque de la Juventud

El gobierno del estado, a través del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) y de las secretarías de Infraestructura (SI) y de Medio Ambiente (SMA), informa a la ciudadanía los avances, fundamentos y alcances del proyecto de renovación del Parque de la Juventud, con el propósito de garantizar información precisa, clara y verificable para todas y todos los tlaxcaltecas.

- Anuncio -

Desde el inicio del proyecto se estableció una mesa de trabajo abierta con colectivos, especialistas y vecinos, misma que se mantiene activa por instrucciones de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. A la fecha, se han efectuado diversas reuniones con la participación de dependencias estatales y autoridades ambientales federales, en las que se han analizado temas como el inventario del arbolado, la sanidad vegetal y el tipo de intervención del área.

Se reitera que no se derribará ningún árbol, pues toda acción está respaldada por un diagnóstico técnico que prioriza la conservación y el manejo responsable del entorno, además de que el proyecto mantiene total transparencia y continúa abierto un espacio de participación ciudadana mediante un cuestionario que permitirá recabar opiniones para realizar ajustes que fortalezcan la obra.

El gobierno del estado descarta cualquier versión que sugiera afectaciones ambientales, ya que el proyecto fue diseñado con criterios de sustentabilidad, el cual integrará jardines de lluvia, reforestación con especies nativas y un sistema de captación de agua pluvial mediante un estanque biológico.

- Advertisement -

Las acciones no incluyen talas masivas, sino labores de saneamiento vegetal, recuperación de zonas degradadas y fortalecimiento del ecosistema existente, la intervención contempla una inversión de 61.8 millones de pesos para habilitar espacios recreativos, culturales y deportivos.

El gobierno del estado mantiene su respeto absoluto hacia todas las expresiones ciudadanas, independientemente de su postura respecto al proyecto. Sin embargo, subraya que las decisiones se sustentan en criterios técnicos y en el interés colectivo.

La transformación del Parque de la Juventud en la Ciudad de la Juventud es una apuesta por un espacio público seguro, moderno, ecológico e incluyente, que responda a las necesidades presentes y futuras de la juventud tlaxcalteca.