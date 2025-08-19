Martes, agosto 19, 2025
NoticiasEducación

Reinaugura rector de la UATx los auditorios de “Intercambio y Movilidad” y de “Formación y Actualización Docente”

La Redacción

Ante los escenarios de la innovación científica y tecnológica que nutren a las sociedades y avanzando en la consolidación del Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC), el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz, presidió la reinauguración de los auditorios de “Intercambio y Movilidad” y el de “Formación y Actualización Docente”, en el marco del tercer aniversario de su gestión al frente de esta casa de estudios.

- Anuncio -

Ante la presencia de Marco Tulio Falconi, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y José Alejandro Suárez, director de Consorcio de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) de Arequipa, de 32 estudiantes visitantes provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, España y de la delegación de 26 embajadores UATx que viajarán a Perú, entre estudiantes y docentes, Ortiz sostuvo que el intercambio y la movilidad permiten construir escenarios culturales con mayor cobertura y amplitud, porque los educandos pueden conocer más acerca de sus profesiones, nuevas formas de vida y de comunicación.

Por su parte, Antonio Durante Murillo, jefe de la Unidad de Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio Académico, expuso que con estas actividades se da inicio a las Estancias Internacionales Cortas de Movilidad Académica, que realizan estudiantes de nuestra alma máter del 30 de agosto al 27 de septiembre en  la UCSM, hecho que representa una oportunidad de crecimiento que fortalece el aprendizaje académico, enriquece la visión personal y profesional de quienes participan en un proyecto que se ha consolidado con la reciente firma de convenio entre ambas instituciones.

En tanto, la alumna Juliana Elvira Hergenzter Holgado, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina, mencionó que eligió a la UATx porque reconoció la sólida trayectoria académica que guarda la institución y el fuerte compromiso que tiene en la formación integral de sus estudiantes con un enfoque claro en la internacionalización.

- Advertisement -

En su oportunidad, Ever Juárez Guerra, director de la Facultad de Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnología, en representación de la delegación de Embajadores UATx, recalcó que estas estancias cortas del ámbito académico también son un espacio de encuentro cultural, donde se comparten tradiciones, valores e identidades que enriquecen a ambas comunidades universitarias. Dijo que la interacción entre esta casa de estudios y la UCSM, fortalecerá lazos de cooperación, aprendizaje mutuo y respeto entre nuestras instituciones.

Más adelante, al reinaugurar el auditorio para la Formación y Actualización Docente, el rector de la UATx puntualizó que este espacio tiene por objetivo formar a los docentes de manera permanente y a los aspirantes a profesores para que conozcan el MHIC y abreven la esencia de cómo se preparan a los educandos en esta institución.

En su momento, Alejandro Palma Suárez, secretario Académico, explicó que este foro será de relevancia para el análisis, la reflexión y la generación de propuestas que incidan en la vida docente de la universidad, la cual se ha distinguido por ser innovadora y colocarse entre las mejores del país.

- Advertisement -

En este marco, se presentaron tres proyectos del Seminario de Integración de la Praxis Profesional, el interdisciplinario de la Empresa de Esferas Mickey, Propuesta de restauración de la Barranca la Martinica ubicado en el municipio de Tlaxco, así como Administrar y Hornear listos para Triunfar, el cual se realizó de la mano del señor Alberto Juárez Minor, quien es artesano del pan de San Juan Totolac, agradeció el apoyo que ha recibido por parte de los estudiantes para impulsar sus proceso y sus ventas, y obsequió a Ortiz un exquisito pan de fiesta, uno de los alimentos más típicos de Tlaxcala.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Mujeres deberán presidir el Poder Judicial, el TJA y TCA; alistan enmienda

Juan Luis Cruz Pérez -
A la espera de que se concreten las reformas a leyes secundarias que lo confirmen, las magistradas electas Fanny Margarita Amador Montes, Martha Zenteno...

Se han ejercido 257.2 mdp del gasto para el campo, en lo que va del año: SIA; todo el recurso 2025 ha sido canalizado,...

Guadalupe de La Luz Degante -
De los aproximadamente 428 millones 703 mil 814 pesos asignados a la Secretaría de Impulso Agropecuario en el presente año, han sido ejercidos alrededor de 257.2...

Oficializa ITE cancelación de candidatura de juez penal electo por no presentar informe de gastos

Juan Luis Cruz Pérez -
El pleno del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) acordó notificar al Congreso del estado la cancelación de la candidatura de Jesús...

Más noticias

Viven en la pobreza la mitad de menores de 5 años en México

La Jornada -
Ciudad de México. La mitad de los niños mexicanos de hasta cinco años viven en la pobreza, y bajo las condiciones actuales, tres de...

Desplegará Maduro 4.5 millones de milicianos ante amenazas de EU

La Jornada -
Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció ayer el despliegue de 4.5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos, que...

Deportan a Chávez Jr. a México; ingresa a penal de máxima seguridad en Sonora

La Jornada -
Hermosillo, Sonora. Autoridades de Estados Unidos deportaron al boxeador Julio César Chávez Carrasco (hijo de Julio César Chávez), y de manera inmediata fue trasladado...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025