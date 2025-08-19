Reinaugura rector de la UATx los auditorios de “Intercambio y Movilidad” y de “Formación y Actualización Docente”

Ante los escenarios de la innovación científica y tecnológica que nutren a las sociedades y avanzando en la consolidación del Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC), el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz, presidió la reinauguración de los auditorios de “Intercambio y Movilidad” y el de “Formación y Actualización Docente”, en el marco del tercer aniversario de su gestión al frente de esta casa de estudios.

Ante la presencia de Marco Tulio Falconi, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y José Alejandro Suárez, director de Consorcio de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) de Arequipa, de 32 estudiantes visitantes provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, España y de la delegación de 26 embajadores UATx que viajarán a Perú, entre estudiantes y docentes, Ortiz sostuvo que el intercambio y la movilidad permiten construir escenarios culturales con mayor cobertura y amplitud, porque los educandos pueden conocer más acerca de sus profesiones, nuevas formas de vida y de comunicación.

Por su parte, Antonio Durante Murillo, jefe de la Unidad de Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio Académico, expuso que con estas actividades se da inicio a las Estancias Internacionales Cortas de Movilidad Académica, que realizan estudiantes de nuestra alma máter del 30 de agosto al 27 de septiembre en la UCSM, hecho que representa una oportunidad de crecimiento que fortalece el aprendizaje académico, enriquece la visión personal y profesional de quienes participan en un proyecto que se ha consolidado con la reciente firma de convenio entre ambas instituciones.

En tanto, la alumna Juliana Elvira Hergenzter Holgado, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina, mencionó que eligió a la UATx porque reconoció la sólida trayectoria académica que guarda la institución y el fuerte compromiso que tiene en la formación integral de sus estudiantes con un enfoque claro en la internacionalización.

En su oportunidad, Ever Juárez Guerra, director de la Facultad de Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnología, en representación de la delegación de Embajadores UATx, recalcó que estas estancias cortas del ámbito académico también son un espacio de encuentro cultural, donde se comparten tradiciones, valores e identidades que enriquecen a ambas comunidades universitarias. Dijo que la interacción entre esta casa de estudios y la UCSM, fortalecerá lazos de cooperación, aprendizaje mutuo y respeto entre nuestras instituciones.

Más adelante, al reinaugurar el auditorio para la Formación y Actualización Docente, el rector de la UATx puntualizó que este espacio tiene por objetivo formar a los docentes de manera permanente y a los aspirantes a profesores para que conozcan el MHIC y abreven la esencia de cómo se preparan a los educandos en esta institución.

En su momento, Alejandro Palma Suárez, secretario Académico, explicó que este foro será de relevancia para el análisis, la reflexión y la generación de propuestas que incidan en la vida docente de la universidad, la cual se ha distinguido por ser innovadora y colocarse entre las mejores del país.

En este marco, se presentaron tres proyectos del Seminario de Integración de la Praxis Profesional, el interdisciplinario de la Empresa de Esferas Mickey, Propuesta de restauración de la Barranca la Martinica ubicado en el municipio de Tlaxco, así como Administrar y Hornear listos para Triunfar, el cual se realizó de la mano del señor Alberto Juárez Minor, quien es artesano del pan de San Juan Totolac, agradeció el apoyo que ha recibido por parte de los estudiantes para impulsar sus proceso y sus ventas, y obsequió a Ortiz un exquisito pan de fiesta, uno de los alimentos más típicos de Tlaxcala.