Rehabilitación de carretera en Ixtacuixtla mejorará movilidad de más de 5 mil habitantes

Al entregar la rehabilitación de la carretera que conecta las comunidades de Espíritu Santo y Alpotzonga en el municipio de Ixtacuixtla, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros aseguró que su administración trabaja para poner en alto el nombre de Tlaxcala y consolidar al estado como referente nacional con programas y proyectos de impacto social que ya se replican en otras entidades de la República mexicana.

Con una inversión superior a los 11.5 millones de pesos, la carretera garantiza mayor seguridad y mejores condiciones de traslado para más de 5 mil 500 tlaxcaltecas.

En su mensaje, la mandataria destacó la inversión extraordinaria que el gobierno del estado ha destinado a Ixtacuixtla, con un acumulado de 115 millones 614 mil pesos en obra pública entre 2022 y 2025.

“Este recurso es extra al presupuesto que recibe el municipio anualmente y refleja nuestro compromiso de impulsar obras que representen un cambio real en la vida de las familias”, señaló.

Cuéllar Cisneros subrayó que, en cuatro años, se han logrado ejecutar más de 6 mil obras en el estado, gracias a un manejo transparente y responsable de los recursos, al tiempo que recordó que, desde el inicio de su administración, buscó el compromiso de los diputados locales para que los fondos públicos que tenían a su disposición se destinaran directamente a proyectos en beneficio de la población.

Asimismo, la gobernadora resaltó proyectos estratégicos que colocan a Tlaxcala como referente nacional, como la Ciudad de la Salud, con nuevos hospitales, unidades de especialidad y la construcción del nuevo Hospital de la Mujer; la Ciudad de la Seguridad, con fiscalías y tecnología de punta; además de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, la Ciudad Administrativa, y las ciudades de la Juventud, de la Familia, de la Cultura y de la Inclusión.

La gobernadora Lorena Cuéllar expresó su satisfacción por los avances alcanzados en Tlaxcala, y reiteró que cumplirá la totalidad de los compromisos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2021–2027, de los cuales ya solo falta cumplir con 20 acciones.

En su intervención, Eduardo Rubén Hernández Tapia, secretario de Infraestructura, informó que, por instrucciones de la gobernadora, se concretó la rehabilitación de un tramo carretero que, durante años, permaneció en condiciones deplorables, con baches y encharcamientos que dificultaban el tránsito de los habitantes.

Hernández Tapia detalló que los trabajos comprendieron la rehabilitación de 3 kilómetros, con más de 25 mil metros cuadrados de fresado para sustituir la carpeta asfáltica, junto con la aplicación de señalización horizontal en todo el trayecto.

En tanto, el diputado local, Vicente Morales Pérez reconoció el trabajo conjunto entre autoridades municipales y estatales, y se sumó al agradecimiento de la ciudadanía hacia la gobernadora Cuéllar Cisneros por mejorar las condiciones de habitantes de comunidades del interior del estado.

El presidente municipal de Ixtacuixtla, Alberto Hernández Olivares resaltó el respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar para acceder al programa “Peso a Peso”, lo que permitirá, después de más de 50 años, concretar la construcción de nuevas instalaciones para la presidencia municipal.

Al evento asistieron la diputada local, Maribel León Cruz, presidenta de la mesa directiva del Congreso del estado; la presidenta de comunidad de Espíritu Santo, Vianey Arrieta Recova; el presidente de comunidad de Alpotzonga, Inocencio Morales Hernández, así como integrantes del cabildo de Ixtacuixtla, familias y vecinos beneficiados.