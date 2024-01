Regularización del transporte obedece al interés ciudadano: SMyT

La Secretaría de Movilidad y Transporte del estado (SMyT) enfatizó que las disposiciones legales que recientemente emitiera el gobierno estatal para armonizar el servicio de transporte en la entidad, serán de aplicación general para todo el sector transportista, al privilegiar el interés ciudadano y fuera de intereses personales o de grupo.

Así lo enfatizó el secretario de Movilidad y Transporte, Marco Tulio Munive Temoltzin al sostener audiencia con concesionarios de diferentes rutas, quienes externaron al responsable de la movilidad y el transporte, sus inquietudes y problemáticas que presentan en el sector.

Al respecto, el funcionario estatal señaló que con el Decreto publicado el 29 de diciembre de 2023 en el Periódico Oficial número 14 Extraordinario, no solo se busca ordenar el transporte público en la entidad, para ofrecer una movilidad segura, eficiente y de calidad a la ciudadanía, si no también se trata de brindarles a todos los concesionarios la posibilidad de prestar el servicio en igualdad de condiciones, a fin de no generar conflictos internos entre rutas y actos de molestia ciudadana.

Para tal efecto, la SMyT deberá realizar estudios especializados sobre las rutas de transporte público de pasajeros, a fin de ordenar y regularizar las unidades con las que se presta dicho servicio, con el objeto de atender la demanda de la población bajo los principios de calidad, seguridad y una equilibrada competencia.

Cabe recordar que tales disposiciones privilegian la transparencia y el debido procedimiento para la ejecución de los actos administrativos que haya lugar sobre las concesiones que el gobierno estatal ha otorgado a personas físicas y morales para prestar el servicio público de transporte.

Munive Temoltzin refrendó su compromiso de mantener diálogo permanente y abierto con todos los transportistas, con quienes aseguró se trabaja de manera coordinada para fortalecer el servicio que exige la ciudadanía, al atender las necesidades sin favoritismos.

También se privilegia el interés ciudadano, toda vez que en los últimos años la demanda del servicio de transporte se ha incrementado de manera considerable, por lo que se hace necesario satisfacer esa necesidad de manera ordenada.

En el encuentro sostenido en las instalaciones de la dependencia estatal, se abordaron temas como la supervisión del transporte irregular, las invasiones de ruta, la renovación de unidades de transporte público y la operatividad de las plataformas digitales, entre otros tópicos, los cuales serán abordados en lo particular con quienes presentan la problemática para brindar la solución de manera corresponsable.

Finalmente, se les hizo del conocimiento a los presentes, de los foros de consulta que se realizará en próximas fechas el Congreso local, a fin de que los concesionarios participen en la armonización de la Ley de Movilidad y demás ordenamientos que sean necesarios para lograr un marco normativo que privilegie el interés ciudadano y que los transportistas también se encuentren respaldados para desempeñar su trabajo en las mejores condiciones posibles.