Sólo ha regresado a laborar el 15% de la plantilla laboral en empresas de autopartes: SDU

El dirigente del Sindicato Diálogo y Unidad (SDU), Eduardo Vázquez Martínez informó que hasta la primera semana de julio sólo ha regresado a laborar alrededor del 15 por ciento de la plantilla de trabajadores en empresas del sector de autopartes, esto es, cerca de 300 operarios en firmas como Eissmann, Wexler y Grammer, por citar algunas, después de que fueron cerradas las plantas por la emergencia sanitaria de Covid-19.

“Ya hay pequeños pedidos de algunas partes, pero realmente para lo que estamos acostumbrados a producir esto es casi simbólico. Las máquinas de inyección están operando medio turno, pero se necesita al personal que esté todo el turno por lo que haga falta”, agregó.

En entrevista, dijo que las líneas de producción “van lentas y todo obedece a que las armadoras de vehículos están con bajos niveles de producción… así que está regresando muy poco personal, inicialmente hablamos del 10 por ciento y ya andamos en la primera semana de julio en alrededor de 15 por ciento en promedio en las empresas del sector de autopartes”.

Vázquez Martínez explicó que las personas que regresan a trabajar lo hacen con su salario normal, pero los compañeros que aún no han sido convocados reciben 50, 60 o 70 por ciento de su salario base hasta que se reintegren a su centro laboral.

Cuestionado sobre el tiempo que aguantarán más las empresas en esta última situación, respondió que “la verdad no tenemos claridad si va a ser una, dos o tres semanas más las que tendremos que seguir aguantando en este tipo de acuerdos con los empresas, pero lo que sí resalto es que estamos cuidando que las empresas no despidan a ningún trabajador, es preferible en este momento aguantar con paro técnico y no caer en la tentación que ante la falta de volúmenes de producción se tenga que despedir personal sindicalizado”.

Respecto de la condición de salud de los agremiados, expuso que se han aplicado pruebas rápidas de Covid-19 en varias empresas, bajo el criterio de que si alguien llega con gripa, tos o fiebre desde la entrada, lógicamente ya no se le permite el ingreso a la planta, se regresa a su casa y se ponen en contacto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que les digan qué es lo que tienen.