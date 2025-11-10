Registros del IMSS reportan creación de 856 empleos formales en octubre pasado en Tlaxcala

El empleo formal registró un incremento de 856 puestos de trabajo en octubre pasado en Tlaxcala, con lo cual la entidad sumó tres meses seguidos con números al alza en esta materia, de acuerdo con el reporte mensual del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De esta manera, al cierre del décimo mes de 2025 hay 117 mil 953 trabajadores afiliados al IMSS en Tlaxcala, seis menos frente a los 117 mil 959 puestos laborales que había en octubre de un año antes.

Mientras que de enero a octubre de 2025, Tlaxcala registra mil 667 puestos de trabajo más, loque equivale a un incremento de 1.43 por ciento con respecto a los 116 mil 286 empleos formales con que cerró el año 2024.

Los datos del Seguro Social especifican que 23 mil 66 del total de los empleos son temporales y 94 mil 891 son permanentes, lo que significa una proporción de 19.5 y 80.5 por ciento, respectivamente.

En la comparación anual, 14 entidades registraron un comportamiento favorable en empleo formal y 18 estados tuvieron cifras negativas entre ellas Tlaxcala con una ínfima disminución de 0.002 por ciento.

Los estados con mejores números fueron Estado de México con un crecimiento de 6.1 por ciento; Ciudad de México, 3.5 por ciento; Hidalgo, 2.7 por ciento; Colima, 2.2 por ciento y Aguascalientes, 2 por ciento.

Las mayores bajas de empleo formal en términos relativos se registraron en Campeche con -10.3 por ciento; Tabasco, con -6.5 por ciento; Oaxaca, con -3.1 por ciento; Coahuila, con -2.5 por ciento y Sonora, con -2.1 por ciento.

En el país, al 31 de octubre de 2025 se tienen registrados 24 millones 029 mil 752 afiliaciones asociadas a un patrón ante el IMSS, lo que incluye a las personas beneficiarias de la reforma de plataformas digitales.

Considerando únicamente puestos de trabajo, el registro ante el IMSS es de 22 millones 789 mil 173 puestos, cifra máxima desde que se tenga registro, de los cuales el 86.8 por ciento son permanentes y 13.2 por ciento son eventuales. Los puestos permanentes, 19 millones 777 mil 386 es la cifra más alta desde que se tenga registro.

En octubre se presentó un aumento mensual de 217 mil 491 puestos, variación que, en términos relativos, es del uno por ciento. Con lo anterior, la creación de empleo en lo que va del año es de 550 mil 794 puestos de trabajo, lo que representa una tasa de crecimiento de 2.5% por ciento.