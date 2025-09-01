Lunes, septiembre 1, 2025
Registró Tlaxcala 140.1 mdd de IED en el primer semestre de 2025; la cifra es 36% mayor frente al mismo lapso de 2024: SE

José Carlos Avendaño

La Secretaría de Economía (SE) reportó que Tlaxcala registró 140.1 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer semestre de 2025, cifra que representó un incremento de 36 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024 cuando ascendió a 103 millones.

El buen comportamiento de la IED es resultado de que en el segundo trimestre de 2025 la inversión fue de 105.9 millones de dólares, mientras que en el trimestre previo fue de apenas 34.2 millones.

En el periodo abril–junio de 2025 la IED se centró en los rubros de cuenta entre compañías con 67.1 millones de dólares y en reinversión de utilidades con 38.8 millones, úes en nuevas inversiones no se reportaron movimientos.

Te puede interesar: Con 45 mil 337 mdd, México es el segundo país de AL con más IED: Sheinbaum

A pesar de la amenaza de aplicación de aranceles por parte del gobierno estadunidense a México, el vecino país del norte fue el principal inversor en el segundo trimestre de 2025 con 73.2 millones de dólares, seguido de España con 17.6 millones; Japón, 9.1 millones; Alemania, 4.1 millones; Suecia, 1.2 millones e Italia, 0.5 millones.

La industria manufacturera fue la que mayor inversión captó en el segundo trimestre de este año con 94.3 millones de dólares; el comercio al por mayor registró 9.7 millones, el rubro de información en medios masivos, 1.2 millones y los servicios financieros y de seguros, 0.6 millones.

La Inversión Extranjera Directa es un importante catalizador para el desarrollo, ya que tiene el potencial de generar empleo, incrementar el ahorro y la captación de divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones. Todo ello incidiendo positivamente en el ambiente productivo y competitivo del estado.

La SE expuso que en un contexto internacional que presenta retos en materia de atracción de inversiones, la estabilidad económica, el buen ambiente de negocios, las ventajas competitivas y la certeza jurídica que otorgan los acuerdos comerciales y de inversión, han permitido a México mantenerse como uno de los destinos preferidos de inversión a nivel internacional.

En los dos primeros trimestres de 2025, la captación de IED en México ascendió a 34 mil 265 millones de dólares, monto 10.2 por ciento superior con respecto al segundo trimestre de 2024 (31 mil 096 millones), presentando un nuevo máximo histórico por quinto año consecutivo.

También puedes leer: En 2024 México captó IED por 36 mil 872 mdd; monto histórico

El 79.2 por ciento de la IED recibida en el segundo trimestre de 2025, se concentró en cinco entidades federativas del país.

La Ciudad de México continúa siendo el principal destino de las inversiones extranjeras con el 56.4 por ciento del total.

