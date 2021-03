Registró Morena a sus candidatos a diputados ante el ITE

Ex priistas, ex panistas, ex perredistas, ex funcionarios, ex alcaldes, un legislador federal con licencia y hasta la nuera de un ex gobernador integran la lista de los candidatos a diputados locales que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) registró ante el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Este jueves venció el plazo legal que tenían los partidos y coaliciones para registrar sus fórmulas para los 15 distritos plurinominales y 10 espacios de representación proporcional, en donde Morena mostró, tras un criticado proceso interno, a sus abanderados.

En el distrito 01 con cabecera en Calpulalpan, demarcación que le correspondía a su aliado el PEST, al final hizo un enroque y determinó ir con la ex priista Eréndira Cova Brindis; en el distrito 02 de Tlaxco, Morena priorizó a la alcaldesa con licencia de esa Comuna, Gardenia Hernández Rodríguez.

En el distrito 03 de Xaloztoc, en el que Morena va en la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, el PVEM registró al edil con licencia del municipio de Lázaro Cárdenas, Jaciel González Herrera; mientras que la nominación en el distrito 04 de Apizaco le correspondió al PEST con Mónica Sánchez Angulo, quien es secretaria general del partido.

En el distrito 05 de Yauhquemehcan, Morena priorizó al ex diputado local panista, Vicente Morales; en tanto, el 06 de Ixtacuixtla le corresponde a Lenin Calva Pérez, de Nueva Alianza Tlaxcala, y en el 07 con cabecera en Tlaxcala capital, el PT propone como parte de la coalición a Gabriela Brito.

En el distrito 08 con cabecera en Contla, Morena lleva como abanderada a Guadalupe Cuamatzi Aguayo; en el 09 de Chiautempan, al PVEM le correspondió postular a la abanderada y será la diputada con licencia, Maribel León Cruz y en el 10 de Huamantla, por el enroque que se dio con Morena por el distrito 01, el PEST colocó al edil con licencia de Ixtenco, Miguel Ángel Caballero Yonca.

En la demarcación 11, con cabecera en Huamantla, al PT le correspondió la nominación con Leticia Martínez Cerón, mientras que en el 13 de Teolochoco van con la joven Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, en el 13 de Zacatelco con el ex perredista y ex edil de Tepeyanco, Yovany Ixtlapale Anselmo; en el 14 de Natívitas va el ex edil de ese lugar y ex perredista, Javier Quiroz Macías y cierran la alineación distrital con María Guillermina Loaiza Cortero por la demarcación 15 de San Pablo del Monte.

En el caso de las diputaciones plurinominales, Morena priorizó al legislador federal con licencia, Rubén Terán Águila en el lugar número uno, mientras que en segundo lugar colocó a Marcela González Castillo, quien es nuera del ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya.

El resto de las posiciones, casi sin ninguna posibilidad de llegar al Congreso, son, en orden de prelación descendiente, para Jorge Caballero Román, Ximena Zecua, Carlos Cuapio, Luz María Vázquez, Ubaldo Lander, Lizeth Potrero, Brandon Jiménez y Carmen Armas.