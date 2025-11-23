Registró Feria de Tlaxcala más de 700 mil visitantes y ocupación hotelera al 85%: Secture

La edición 2025 de la Feria de Tlaxcala cerró con un incremento notable respecto al año pasado en la afluencia de visitantes, alcanzando más de 700 mil personas, informó el titular de la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), Fabricio Mena Rodríguez. La celebración concluyó el pasado 17 de noviembre y, de acuerdo con el funcionario, esta edición reafirmó su posición entre “las cinco mejores ferias del país”.

- Anuncio -

El secretario destacó que la feria mantiene un sello muy particular que la distingue a nivel nacional. “La feria de Tlaxcala tiene su magia porque a los locales nos genera un reencuentro y a nuestros visitantes les genera una sensación de llegar a una feria muy diferente”, señaló en entrevista.

También puedes leer: “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” se consolida como escaparate cultural y motor económico del estado

Mena Rodríguez explicó que la combinación de actividades gratuitas, tradiciones y la anfitrionía tlaxcalteca fue decisiva para el incremento de afluencia. “El año pasado 600 mil personas fueron las que llegaron; tengo el dato de que alcanzamos un poco más de 700 mil, creció en 100 mil visitantes la feria”, subrayó.

- Advertisement -

Recordó que más del 90 por ciento de las actividades fue gratuito, lo que impulsó la llegada de turistas y familias locales. Música, exposiciones artesanales, industria agrícola, ganadera y espectáculos diversos formaron parte de una cartelera que “atrajo a públicos de todas las edades”, comentó.

El funcionario aseguró que los fines de semana se registraron los mayores niveles de ocupación hotelera. “En los fines de semana llegábamos al 85 por ciento de ocupación, con 1.6 noches que es lo que tenemos actualmente”, dijo, al referirse al promedio de noches de hospedaje.

Respecto a la derrama económica generada por la feria, Mena Rodríguez indicó que aún no se cuenta con la cifra oficial. “Todavía no, ya el Patronato de Feria nos dará el dato económico”, puntualizó, aunque anticipó que el movimiento comercial fue “muy positivo” para prestadores de servicios.

- Advertisement -

Sobre la posibilidad de que esta edición 2025 de la Feria de Ferias sería la última realizada en la capital, el secretario reconoció que existe la posibilidad de un cambio de sede. “Tenemos la posibilidad de tener otro escenario enorme, que es el Centro de Cultura y Entretenimiento… eso nos va a abrir mayores posibilidades al turismo y al comercio”, explicó, sin confirmar una decisión final.

En relación con la inconformidad ciudadana por el uso de ponis para cargar personas dentro del recinto, Mena Rodríguez afirmó que el gobierno estatal dará seguimiento al tema bajo una visión de protección animal. “El gobierno del estado está muy pendiente de muchos factores y uno es la protección de los animales”, aseguró.

Añadió que la reciente apertura de la Clínica de Protección Animal es muestra del compromiso de la administración. Finalmente, el secretario reiteró que el bienestar animal también forma parte de la identidad cultural del estado.

Consulta más en: Abre sus puertas la primera Clínica de Bienestar Animal; ofrecerá servicios de veterinaria integral