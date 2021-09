Registran 50 hectáreas pérdida total de cultivo debido a fenómenos climatológicos: Sefoa

De las aproximadamente 500 hectáreas reportadas como afectadas por fenómenos climatológicos, en 50 hay pérdida total del cultivo, principalmente de cebada y maíz, señaló el titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), Rafael de la Peña Bernal.

En entrevista con medios de comunicación, refirió que alrededor de 60 productores han notificado a la dependencia perjuicio en sus siembras, por lo que ya se realiza la supervisión conjuntamente con la aseguradora.

Expuso que los daños han sido provocados por inundaciones y granizadas, “pero –dijo- casi todos tienen remedio”. Asimismo, subrayó que hasta el momento no se han cuantificado las pérdidas económicas por estos siniestros.

- Anuncio -

A más de 50 por ciento ya se le hace llegar su pago y al resto aún no porque hicieron el reporte tardíamente o porque al supervisar se concluye que no hay afectación, “nada más se hizo tanto de lado la milpa pero ya tiene mazorca, ya está el elote en condiciones buenas de consumo, por lo que no se paga”, indicó.

Expresó que a la Sefoa “le daría mucho gusto” indemnizar a todos, pero la finalidad es apoyar a quienes realmente fueron damnificados, pues remarcó que en este caso en el que más de 500 hectáreas fueron reportadas como afectadas, solo en 50 ya se echó a perder el cultivo, esto significa que tres por ciento de productos están dañados.

El funcionario precisó que los principales cultivos perjudicados son maíz y cebada y ligeramente trigo y sorgo, en distintos municipios de la entidad, pero sobre todo en Terrenate, Nanacamilpa y parte de Tlaxco.

Añadió que las recientes granizadas registradas anoche y antenoche, afectaron a productores de durazno, aunque la planta todavía no tiene fruto, pues se encuentra en proceso de crecimiento, por lo que será necesario reponer la semilla.

- Anuncio -

Por otra parte, Rafael de la Peña abundó que el avance en la entrega de fertilizante gratuito por parte del gobierno federal en la entidad es de aproximadamente 50 por ciento.

Al respecto, enfatizó que hay algunas personas que no comprueban debidamente ser titulares del terreno o que algunos familiares son quienes acuden a recibir el apoyo en lugar del propietario registrado.

Comentó que esta situación ha retrasado un poco el procedimiento, pero que se prevé que en aproximadamente 15 días ser habrá cubierto 100 por ciento. Sin embargo, consideró necesario depurar el padrón, pues algunos agricultores han fallecido o emigrado.