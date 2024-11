Regidora de Tetlanohcan denunció a alcaldesa y tesorero de incurrir en violencia política en su contra

La primera regidora del ayuntamiento de San Francisco Tetlanohcan, Silvia Rodríguez Rodríguez, denunció que es víctima de actos de violencia política en razón de género cometidos tanto por la alcaldesa, Kritsbey Pérez Flores y el tesorero de esa Comuna, Antonio Grande Grande.

- Anuncio -

En su denuncia que fue presentada ante el Congreso del estado, la munícipe dio a conocer una serie de acciones y omisiones que presuntamente, obstaculizan su labor como presidenta de la Comisión de Hacienda, y sufrir, incluso, violencia política en razón de género.

La regidora denunció que a pesar de que en diversas ocasiones ha solicitado información para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, ésta le ha sido negada, por lo que exigió que se le permita dar continuidad a los trabajos que tiene encomendados como primera regidora y presidenta de las Comisiones de Hacienda y Territorio Municipal.

Además, que se le dote de los recursos materiales y humanos por parte del ayuntamiento para poder desempeñar el cargo, ya que de no hacerlo de esa manera, señala, equivaldría a que están obstruyendo sus obligaciones, facultades y funciones establecidas en la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y en el Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de San Francisco Tetlanohcan.

- Advertisement -

“Es necesario que se me dote de los recursos materiales y humanos para poder desempeñar el cargo que me fue conferido por la ciudadanía y el cabildo del Ayuntamiento de San Francisco Tetlanohcan, de lo contrario, están obstruyendo las obligaciones, facultades y funciones, lo que a todas luces se consideran actos de violencia política en razón de género, como lo es el incumplir con disposiciones jurídicas nacionales, ocultarme información que implica la toma de decisiones en el desarrollo de mis funciones y actividades, así como, proporcionándome información incompleta o imprecisa para inducirme al incorrecto ejercicio de atribuciones, limitándome y negando arbitrariamente el uso de las atribuciones inherentes al cargo que ocupo como mujer regidora, en condiciones de desigualdad, toda vez que, el tesorero al ser hombre y tener bajo su control la Tesorería Municipal, así como, el respaldado en todo momento de la presidenta municipal, y que en conjunto han pretendido ignorar mis solicitudes que he realizado de manera verbal y por escrito, con una evidente intención de violar mis derechos”, refiere el en documento.

Por todo ello, solicitó a la alcaldesa que le sea proporcionada toda la información requerida para realizar sus trabajos como regidora, y estar en condiciones de intervenir respecto de los presupuestos de egresos que sean presentados al Cabildo, pues de lo contrario, confirmó que acudirá ante otras instancias legales.