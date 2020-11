Necesaria, una regeneración de la vida municipal para que autoridades trabajen por la gente: Juárez

Al considerar que la función de los regidores municipales se ha desvirtuado mucho, el ex diputado local José Isabel Juárez Torres advirtió la necesidad de una regeneración de la vida municipal que obligue a las autoridades a trabajar en beneficio de toda la ciudadanía y no solo en la propia.

De hecho, respaldó la propuesta que existe en los institutos electorales para que haya una mayor participación de mujeres en los puestos de elección popular, pues se ha visto y comprobado que son muy responsables y que se prestarían menos a participar en acciones ilegales o que afecten a la población.

El también coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP) expuso lo anterior en una rueda de prensa en la que presentó el libro “16 municipios, soberanía e independencia”, donde comenta la participación que tuvo como diputado local para la creación de nuevas Comunas tlaxcaltecas en el año de 1995.

En este proceso, Juárez Torres puso énfasis en la participación ciudadana, pues con “conciencia y trabajo” se logró que las comunidades de Santa Apolonia Teacalco, Tlaltelulco, Tetlanohcan, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Texoloc, Huactzinco, Tecopilco, Benito Juárez, Zacualpan, San José Teacalco, Quilehtla, Ayometla y Axocomanitla se erigieran en cabeceras municipales.

Sin embargo, a 25 años de distancia de ese suceso histórico, advirtió que ahora se requiere de “una regeneración de la vida municipal, desde los candidatos hasta que ya están como autoridades, para que realmente haya un trabajo que valga la pena, y que se vea que trabajan por el bien de todos, no sólo de ellos mismos”.

El coordinador estatal del CAP consideró que la función municipal se ha desvirtuado y como ejemplo de ello está la figura del regidor, pues muchos de ellos acceden a esa posición porque prácticamente la compran con aportaciones de grandes sumas para la campaña de los candidatos a presidente municipal.

“Creo que se ha desvirtuado mucho el trabajo de los regidores, ahora, incluso en los partidos se pregunta quién quiere la primera regiduría, que le ponga 200 mil pesos para la campaña o si es un municipio grande piden 300 mil, entonces piensan que ya compraron el puesto y como pagaron la campaña del presidente hacen y deshacen en las alcaldías, ya no van a los cabildos, no tienen un proyecto de trabajo, no tienen acercamiento con la ciudadanía”.

Observó que cuando estos servidores públicos llegan a inconformarse no es por la actuación irregular de los alcaldes o porque no han hecho obras de impacto social, sino “porque no les pagan. Se enojan porque, dicen, es que no nos ha pagado”.

“Entonces, pienso que debe dignificarse el trabajo de los regidores y de las regidoras, que ahora, creo, que los institutos electorales van a proponer una mayor participación de las mujeres y espero que esto cambie la situación del cabildo, pues conocemos y sabemos que hay mujeres muy responsables y creo que se prestan menos a este tipo de cosas”.