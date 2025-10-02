Regala de Corazón: campaña del Sedif para llevar abrigo y juguetes a la niñez tlaxcalteca

La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar participó en el Diálogo Circular organizado semanalmente por la Coordinación de Comunicación (CCOM), donde presentó la campaña “Regala de Corazón”.

“Más que una presentación, es una invitación de corazón a la sociedad de Tlaxcala para que se sume a esta campaña que implementamos desde hace dos años en el Sedif, la cual es un esfuerzo que busca sumar voluntades ciudadanas para llevar juguetes, chamarras y cobijas a quienes más lo necesitan”, dijo en su mensaje.

Espinosa de los Monteros Cuéllar explicó que la iniciativa consiste en donar juguetes nuevos o en buen estado, así como cobijas y chamarras que serán entregados a niñas, niños y familias vulnerables en el marco de la tradicional cabalgata de Día de Reyes, que recorre los 60 municipios del estado.

Recordó que, en el año 2023, previo al arranque de la campaña, el DIF Estatal destinó recursos propios para la entrega de alrededor de 17 mil juguetes; sin embargo, con la finalidad de incrementar dicha cifra, se puso en marcha “Regala de Corazón” para que la sociedad tlaxcalteca participe y haga crecer este esfuerzo.

La presidenta honorífica precisó que, en su primera edición, en el año 2024, recaudaron 2 mil juguetes donados por la ciudadanía, además de los 17 mil entregados por la dependencia, y en el año 2025, la cifra ascendió a 4 mil juguetes donados por la población y 20 mil aportados por el sistema estatal.

Detalló que la meta para el año 2026 es superar lo logrado en años anteriores, y extender la campaña a más escuelas y comunidades del estado.

Mencionó que la convocatoria está abierta a toda la población, empresas, organismos autónomos, asociaciones civiles, así como a las dependencias gubernamentales, recordando que cualquier persona puede hacer la diferencia.

Los centros de acopio estarán ubicados en las oficinas centrales del Sedif Tlaxcala y en la Clínica de las Emociones, en un horario de recepción de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas. Los artículos autorizados para donar son juguetes nuevos, así como chamarras y cobijas en buen estado. Cada aportación significa alegría, abrigo y esperanza para quienes más lo necesitan, con la meta de alcanzar a más comunidades y familias que en años anteriores.

Mariana Espinosa subrayó que cada donación suma para generar sonrisas y esperanza en la niñez tlaxcalteca, al tiempo que reiteró que el valor de la campaña no radica únicamente en lo material, sino en el gesto solidario que inspira.

“No se trata de dar lo que nos sobra, sino lo que nace de nuestro corazón. Así construimos una conciencia colectiva que desde las generaciones más jóvenes nos enseña que, entre todas y todos, hacemos la diferencia”, puntualizó.

Con esta acción, el Sedif refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la sociedad para fortalecer la cultura de la solidaridad y garantizar que la niñez y las familias en situación vulnerable reciban apoyo en las fechas más significativas.