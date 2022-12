Refuerza SSC operativo “Guardián” por pago de aguinaldo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reforzará las acciones de vigilancia y seguridad en instituciones bancarias y zonas comerciales del estado con motivo de la entrega de los aguinaldos y prestaciones de fin de año.

A través del operativo denominado “Guardián”, que ya se realiza de manera permanente, todas las áreas de la SSC desde la Policía Industrial y Bancaria, Policía de Inteligencia, con la Unidad de Policía Cibernética, Unidad Canina, hasta la Dirección de Seguridad Pública y Policía Estatal de Caminos y Vialidad estarán involucrados en el resguardo de las y los usuarios que acuden a bancos y cajeros automáticos para el retiro de efectivo, pues por tratarse de fechas en las cuales hay mucho flujo económico y de personas se busca prevenir algún acto delictivo.

Incluso, se contará con apoyo del sistema de video vigilancia del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado (Cesesp), para monitorear diversos puntos de la entidad y atender de manera oportuna los reportes que se emitan a través del Servicio de Emergencias 911.

La vigilancia se aplicará de manera especial en el exterior de las zonas comerciales o lugares cercanos a bancos y cajeros automáticos, en coordinación con la seguridad privada de cada centro comercial, así como de las 60 direcciones de Seguridad Pública tomando en cuenta los horarios de pago de las empresas e instituciones gubernamentales.

En este caso, podrá solicitar las áreas administrativas de empresas, negocios o la ciudadanía en general el acompañamiento de los elementos en caso de hacer algún depósito o retiro considerable de efectivo.

No obstante, la SSC recomienda a la población tlaxcalteca no dejarse sorprender y acudir a bancos y cajeros automáticos en compañía de otras personas, no proporcionar tu clave o NIP a extraños, no permitir que desconocidas los auxilien y evitar acudir en horarios nocturnos.

Con estas acciones, el gobierno del estado, por medio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fortalece las acciones de prevención y reafirma su compromiso de salvaguardar el patrimonio de las y los trabajadores.