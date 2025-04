Refuerza Coeprist vigilancia sanitaria por temporada de Cuaresma

Desde el pasado 3 de marzo, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist) activó su Programa Anual Especial de Cuaresma, con el que refuerza las acciones de vigilancia sanitaria en el estado, especialmente en establecimientos que comercializan productos del mar y en espacios recreativos que reciben gran afluencia de visitantes durante esta temporada.

- Anuncio -

La titular de la dependencia, Yazmín Jiménez Gutiérrez explicó que este operativo incluye la verificación de condiciones sanitarias en mercados, restaurantes, hoteles, balnearios y cualquier punto de venta de alimentos típicos de la temporada. “Nosotros, desde el 3 de marzo, ya estamos trabajando en capacitaciones en todos los establecimientos relacionados con esta temporada”, expuso.

Además del control sobre alimentos, la Coeprist inspecciona albercas y centros recreativos, verificando que el agua cumpla con los parámetros establecidos en la norma sanitaria y que los espacios mantengan condiciones higiénicas óptimas. “Como es periodo vacacional, van a lugares recreativos, a hoteles, a centros donde hay albercas, y nosotros revisamos que las condiciones sean las adecuadas”, indicó Jiménez Gutiérrez.

En el caso específico de los productos del mar, la funcionaria precisó que se evalúa principalmente la “red fría” de los negocios, es decir, el sistema de refrigeración que garantiza la conservación adecuada de pescados y mariscos. “Los establecimientos donde se venden productos del mar tienen que tener grandes espacios llenos de hielo para que se conserven a temperatura adecuada”, explicó.

- Advertisement -

Cuando un establecimiento no cumple con las normas, Coeprist tiene la facultad de aplicar sanciones inmediatas. “Si no están en las condiciones y no cumplen la norma, nosotros los suspendemos. Ya cuando cumplan, les volvemos a abrir y aparte les damos la capacitación”, aseguró.

Jiménez Gutiérrez subrayó la importancia de evitar la exposición de estos productos al sol, así como su manipulación adecuada por parte del personal. “No vayan a comprar en lugares donde está el sol, donde el hielo está derretido, porque seguramente ese producto está descompuesto”, advirtió.

La funcionaria también exhortó a la ciudadanía a asumir un rol activo en la prevención de enfermedades asociadas al consumo de alimentos en esta época de calor. En casa, dijo, es clave mantener los alimentos perecederos bajo refrigeración y evitar la contaminación cruzada. “Es bien importante también saber que todos los alimentos perecederos tienen que estar bajo refrigeración y evitar la contaminación cruzada, que tanto hemos manejado desde el tema del Guillain Barré”, recordó.

- Advertisement -

La titular de la Coeprist reiteró que el personal técnico del organismo se encuentra capacitado y desplegado en los diferentes puntos del estado para garantizar que los consumidores tengan acceso a productos en condiciones seguras y adecuadas.

Finalmente, hizo un llamado a la población para que priorice su salud y la de sus familias al momento de adquirir alimentos. “Lo principal es que consuman en lugares donde estén las condiciones adecuadas, que vean que está la temperatura adecuada. Tú vas a un establecimiento donde venden productos del mar y hasta se siente frío cuando entras”, concluyó.