Refuerza ayuntamiento de Tlaxcala la seguridad con operativo en puntos de control y recorridos de vigilancia

Con la implementación de operativos en puntos de control preventivos y recorridos de vigilancia en distintas colonias y delegaciones de la capital, el Gobierno Municipal de Tlaxcala, que encabeza Alfonso Sánchez García, a través de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, fortalece las acciones para proteger a las familias y garantizar la paz social.

- Anuncio -

Estas acciones, realizadas este fin de semana, forman parte de una estrategia integral que busca mantener un entorno seguro, por lo que se ejecutaron en coordinación con la Guardia Nacional y elementos de la policía estatal.

De esta forma, se llevaron a cabo revisiones aleatorias a conductores de vehículos particulares y motocicletas, con el propósito de verificar que contaran con la documentación necesaria y con las medidas de seguridad correspondientes en el caso de los motociclistas.

Mediante este tipo de acciones se busca inhibir conductas delictivas y reforzar la proximidad con la ciudadanía, por lo que se realizan de manera permanente y aleatoria en diferentes puntos de la capital.