Refuerza ayuntamiento de Tlaxcala la seguridad con operativo en puntos de control y recorridos de vigilancia

Con la implementación de operativos en puntos de control preventivos y recorridos de vigilancia en distintas colonias y delegaciones de la capital, el Gobierno Municipal de Tlaxcala, que encabeza Alfonso Sánchez García, a través de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, fortalece las acciones para proteger a las familias y garantizar la paz social.
Estas acciones, realizadas este fin de semana, forman parte de una estrategia integral que busca mantener un entorno seguro, por lo que se ejecutaron en coordinación con la Guardia Nacional y elementos de la policía estatal.
De esta forma, se llevaron a cabo revisiones aleatorias a conductores de vehículos particulares y motocicletas, con el propósito de verificar que contaran con la documentación necesaria y con las medidas de seguridad correspondientes en el caso de los motociclistas.
Mediante este tipo de acciones se busca inhibir conductas delictivas y reforzar la proximidad con la ciudadanía, por lo que se realizan de manera permanente y aleatoria en diferentes puntos de la capital.