Domingo, agosto 17, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Refuerza ayuntamiento de Tlaxcala la seguridad con operativo en puntos de control y recorridos de vigilancia

La Redacción

Con la implementación de operativos en puntos de control preventivos y recorridos de vigilancia en distintas colonias y delegaciones de la capital, el Gobierno Municipal de Tlaxcala, que encabeza Alfonso Sánchez García, a través de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, fortalece las acciones para proteger a las familias y garantizar la paz social.

- Anuncio -

Estas acciones, realizadas este fin de semana, forman parte de una estrategia integral que busca mantener un entorno seguro, por lo que se ejecutaron en coordinación con la Guardia Nacional y elementos de la policía estatal.

De esta forma, se llevaron a cabo revisiones aleatorias a conductores de vehículos particulares y motocicletas, con el propósito de verificar que contaran con la documentación necesaria y con las medidas de seguridad correspondientes en el caso de los motociclistas.

Mediante este tipo de acciones se busca inhibir conductas delictivas y reforzar la proximidad con la ciudadanía, por lo que se realizan de manera permanente y aleatoria en diferentes puntos de la capital.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Atiende gobierno de Alfonso Sánchez puntos de alta movilidad en la capital con programa de bacheo

La Redacción -
El gobierno municipal de Tlaxcala, que encabeza Alfonso Sánchez García, a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, llevó a cabo...

Tlaxcala cuenta con 185 puntos naranja; son espacios seguros para mujeres víctimas de violencia

La Redacción -
La Secretaría de las Mujeres del Estado (SMET) informó que Tlaxcala dispone ya de 185 Puntos Naranja distribuidos en diversos municipios, espacios identificados como...

Delitos cometidos en contra de menores

Gustavo Santin Nieto -
Cartas a Gracia La gráfica y el mapa “Ciberacoso – Agresores. Porcentaje de la población de 12 años y más víctima de ciberacoso en los últimos 12...

Más noticias

Europa y secretario de la OTAN se unirán a Zelensky para reunión con Trump

La Jornada -
Kiev. Mandatarios europeos y el secretario general de la OTAN anunciaron este domingo que acompañarán al presidente Volodymir Zelensky a Washington para las conversaciones...

Inicia TSE de Bolivia conteo de votos tras el cierre de urnas

La Jornada -
La Paz. Las mesas electorales cerraron este domingo en Bolivia, tras ocho horas de votación en las elecciones generales, e inició el conteo de...

“Estoy plantando comida, no odio”: Lula envía recado a Trump

La Jornada -
Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirigió este fin de semana a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025