Viernes, agosto 15, 2025
NoticiasEstado

Refrenda Segob compromiso de cero tolerancia a la corrupción

La Redacción

Juan Carlos Cruz Jiménez rindió protesta como Presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, acto que simboliza el compromiso renovado para garantizar que la vida pública se conduzca con integridad, transparencia y rendición de cuentas.

Durante la toma de protesta, el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, refrendó el compromiso de la administración estatal que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros de mantener una política de “cero tolerancia” ante cualquier acto de corrupción.

“Servir a la población es un honor y que quienes traicionen esa confianza enfrentarán la ley sin excepciones”, afirmó.

Ramírez Hernández resaltó la reciente reforma constitucional en materia de acceso a la información, que contempla la creación del órgano administrativo desconcentrado “Transparencia para el Pueblo del Estado de Tlaxcala”, adscrito a la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Detalló que esta instancia garantizará el acceso a la información pública, la protección de datos personales y el fortalecimiento de la vigilancia ciudadana sobre el actuar gubernamental.

El secretario de Gobierno afirmó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se consolidará como órgano rector del control gubernamental y la lucha frontal contra la corrupción en Tlaxcala, articulando acciones normativas, preventivas, investigativas y sancionadoras en todos los niveles de la administración pública.

Luis Antonio Ramírez Hernández llamó a los integrantes del Sistema Anticorrupción a trabajar con independencia, pero en coordinación con las instituciones estatales, para que la transparencia y la honestidad sean valores vivos en la vida pública.

