Refrenda gobernadora compromiso de fortalecer al Poder Judicial con infraestructura

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró este lunes las nuevas Salas de Oralidad en el distrito judicial de Guridi y Alcocer, un espacio que fortalecerá la impartición de justicia en el estado con instalaciones modernas y equipadas con tecnología de punta.

En su mensaje, la titular del Poder Ejecutivo local subrayó el respaldo permanente de su gobierno al Poder Judicial, al señalar que “cada día que soy testigo de una inauguración más de una sala de oralidad”.

“Sé que se están poniendo todos los esfuerzos en el Poder Judicial para la atención de la ciudadanía. A ella nos debemos. Todos somos servidores públicos y como servidores públicos nuestro único interés debe ser servir a Tlaxcala”, dijo.

Cuéllar Cisneros destacó que se han inaugurado ocho de 14 salas de Oralidad que se están equipando y se construirán 16 más, con una inversión de 100 millones de pesos; aseguró que estas acciones que se realizan de forma conjunta con el Poder Judicial responden a la necesidad de transformar los procesos de justicia en la entidad.

Precisó que serán 30 salas en total, con las que se atenderán de manera más ágil y transparente los procesos judiciales. “Quiero felicitarlos; me da gusto que hagamos equipo, porque de esa manera, con estas 14 salas que se están equipando, y las 16 que se van a construir, se logran muchas cosas”, finalizó.

En su oportunidad, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Anel Bañuelos Meneses reconoció el respaldo de la mandataria estatal para transformar la infraestructura judicial.

“Estas salas, destinadas para desahogar asuntos en materia penal, son símbolo del avance institucional y de la transformación que estamos viviendo. Son un símbolo de que en Tlaxcala la justicia no se detiene; se transforma para servir mejor a su gente”, señaló.

Bañuelos Meneses agregó que este nuevo complejo cuenta con áreas para testigo protegido, oficinas para jueces y personal, caseta de vigilancia, espacios seguros para la presentación de Personas Privadas de la Libertad, comedor, sistemas de videovigilancia y software especializado para la gestión de juicios orales.

En el evento también estuvieron los magistrados Marisol Barba Pérez y Enrique Acoltzi Conde, consejeros de la Judicatura, jueces, así como personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial.