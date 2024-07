Refrenda Cuéllar Cisneros compromiso con los municipios: “hacer rendir el recurso con transparencia y honestidad”

La titular del Ejecutivo local, Lorena Cuéllar Cisneros, acompañada de los presidentes municipales de Nanacamilpa e Ixtacuixtla, Oswaldo Manuel Romano Valdés y Jesús Rolando Pérez Saavedra, respectivamente, inauguró la rehabilitación de la carretera Nanacamilpa–Vicente Guerrero–Atotonilco, que beneficiará a más de 25 mil habitantes de la zona, obra que tuvo una inversión estatal superior a 12.7 millones de pesos.

En esta gira de trabajo, la mandataria estatal también inauguró las construcciones de guarniciones, banquetas y pavimento con adoquín en calle Ocampo de la comunidad Francisco I. Madero, y en la calle de los Remedios de la comunidad de San Felipe Hidalgo, ambas del municipio de Nanacamilpa, con una inversión bipartita de un millón 999 mil 928.67 pesos.

En su mensaje, la gobernadora aseguró que, con la finalidad de ofrecer mayores beneficios a la población en materia de infraestructura, ha trabajado de la mano con las autoridades municipales, pues solo con el trabajo coordinado se pueden realizar más acciones.

En este sentido, precisó que la rehabilitación de la carretera hacía mucha falta, y con dicha entrega el estado evidencia su compromiso con este y el resto de los municipios para rehabilitar carreteras, unidades deportivas, mercados, presidencias municipales, calles y bulevares; “en fin, hemos hecho un trabajo fuerte para que todos tengan obra”, dijo.

De la misma manera, Lorena Cuéllar precisó que tan solo en Nanacamilpa se han invertido más de 21 millones 380 mil pesos para el fortalecimiento de la infraestructura social que permita el desarrollo del municipio y el estado.

Afirmó que ante el relevo de autoridades en los municipios, su gobierno seguirá ayudándolos, “porque ese es mi compromiso como su gobernadora, de hacer rendir el recurso con transparencia y con honestidad”.

Ante los asistentes al acto protocolario, también destacó que, por primera vez, en su gobierno, y con ayuda de autoridades, se han detenido a alcaldes que incurrieron en actos de corrupción.

“Han sido detenidos por malas acciones y la verdad es que eso no me compete a mí; les compete a todas las instancias que tienen que ver también con el cuidado de los recursos, y me da gusto que hoy estemos cuidando que el recurso del pueblo sea para el pueblo, y que podamos hacer muchas más obras de gran impacto en todo el estado”.

Abundó que le restan tres años de gobierno, y que su administración se perfila a convertirse en una muy exitosa debido a que se han realizado 3 mil 700 obras, y se proyecta concretar un número similar por el tiempo que le resta al frente de los destinos de la entidad, siempre a favor de los tlaxcaltecas.

A su vez, el director de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura (SI), Eduardo Hernández Tapia, detalló los trabajos realizados a lo largo de 16 kilómetros donde se realizó bacheo, riego de sello premezclado, riego de protección superficial, y se instaló señalamiento horizontal y cuatro lámparas en la comunidad de Vicente Guerrero.

“Bajo la encomienda de la gobernadora, esta obra fue realizada con un monto estatal total de 12 millones 758 mil 767 pesos. Asimismo, informo que, en lo que va de la administración estatal, se han invertido más de 5 mil 200 millones de pesos en 3 mil 744 obras de infraestructura urbana, social, educativa, de salud y de cultura en los 60 municipios. Reconozco el liderazgo de la mandataria para continuar escribiendo una nueva historia para Tlaxcala”.

En su momento, los presidentes municipales de Nanacamilpa e Ixtacuixtla, Oswaldo Manuel Romano Valdés y Jesús Rolando Pérez Saavedra, agradecieron a la mandataria lo realizado en la carretera porque es un beneficio de suma importancia, debido a que las vías de comunicación son fundamentales para la movilidad de los habitantes.

“Muchos años quedaron abandonadas las carreteras, y éstas son el enlace para nosotros que somos municipios vecinos, municipios hermanos, y por años, quedaron paradas las obras. Hoy con el apoyo de la gobernadora, parece repetitivo, pero a donde vayamos, coincido con Romano Valdés, en que es la mejor gobernadora que hemos tenido. Lo decimos con respeto y con mucho corazón, porque hacerlo real para los vecinos y los pueblos es hacer una nueva historia”, refirió Pérez Saavedra.

En los eventos también estuvieron los presidentes de comunidad de Francisco I. Madero, Fernando García Carrillo, y de San Felipe Hidalgo, José Bernardino Juárez Mogollan; así como beneficiarios y población en general.