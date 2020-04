Urgente aprobar reformas para crear nuevo Sistema de Justicia Laboral: Flores

Tras considerar que se trata de un tema urgente, la coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Laura Yamili Flores Lozano “apeló” a que exista voluntad de sus compañeros de legislatura para sesionar “en línea” a fin de aprobar a la brevedad las reformas en materia del nuevo Sistema de Justicia Laboral, pues consideró que “urge que se haga, espero y apeló a que el Congreso actúe de esa manera”.

Recordó que semanas atrás presentó al pleno del Poder Legislativo local una serie de propuestas de reformas legales a fin de estar en sintonía con las disposiciones federales en la materia, toda vez que uno de los retos que tiene Tlaxcala es la armonización hacía el nuevo modelo de justicia laboral.

“Apelo a que la reforma laboral, bueno por lo menos la reforma constitucional que es la creación de tribunales que es básicamente y que no hay mucha diferencia de lo que presenté y presentó el gobernador, se apruebe, pues solo se difiere en la forma que se van a nombrar los titulares, pero solo es eso y creo que se puede sacar en línea en estos días”.

Es de citar que a nivel federal se espera que en octubre de 2020 Tlaxcala, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas instauren su nuevo sistema de justicia laboral, de ahí el llamado de la diputada perredista, pues de acuerdo con las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo, en los estados se debe concretar la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación del Tribunal Laboral.

De acuerdo a la coordinadora de la bancada del PRD, el presupuesto no debe ser impedimento para que Tlaxcala cumpla con la mandatado, pues el año pasado se etiquetaron 11 millones 678 mil pesos para el Centro de Conciliación Laboral, el cual no ha iniciado funciones.

Mientras que este año se destinaron 13 millones 438 mil pesos para esa instancia, por tanto, consideró existen las condiciones para que se legisle en la materia.

“Espero a que el Congreso capte esa parte, porque hay que empezar con la transferencia de recursos, hay dinero del año pasado que no me está quedando claro dónde está porque se etiquetó y no sé, pero creo que ese dinero debería estar… fueron 13 y 11… que es suficiente para que inicien los tribunales y además de lo que se etiquetó al tribunal”, abundó.