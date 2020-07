Reformas electorales son necesarias para dar certeza al proceso comicial: ITE

Con la finalidad de dar certeza absoluta al proceso electoral local que está por iniciar, el Congreso del estado tendría que hacer las reformas y modificaciones constitucionales y legales que se requiere, advirtió la presidenta del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez.

La funcionaria electoral reconoció que los plazos para la adecuación del marco normativo en la materia se acotan, por lo que advirtió que en caso de no concretar dichas enmiendas, el ITE tendría que asumir la facultad de reglamentar varias disposiciones que incidirán en los comicios venideros.

En entrevista con La Jornada de Oriente, la presidenta del ITE enfatizó que las reformas a la legislación electoral son “necesarias e ideales” para el mejor desarrollo de los próximos comicios, pero “es un tema que no depende del instituto ni de los conejeros, sino de los diputados locales”.

Abundó: “El instituto ya hizo lo que le corresponde, presentamos desde el año pasado propuestas que se pueden atender sin mayor problema. Nosotros ya hicimos la revisión, ya hicimos lo que nos correspondía proponer, ahora la responsabilidad está en manos del Congreso”.

Piedras Martínez recordó que el ITE remitió desde el mes de mayo del año pasado –hace 14 meses– las propuestas de reformas constitucionales y las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos y Municipal, para atender necesidades y requerimientos que advirtieron con la experiencia de otros procesos comiciales.

Sin embargo, hasta ahora, dichas propuestas no han sido concretadas al interior de la LXIII Legislatura, aunque confió en que en los próximos días se concreten, porque “eso es lo ideal, tener una legislación que dé certeza a todos nuestros actos”.

-A qué escenario se enfrentaría el ITE en caso de que no se concretaran las reformas electorales que ustedes presentaron, se le inquirió.

“Si no se diera la reforma pues obviamente la ley sí prevé esta facultad reglamentaria del instituto, de las y los consejeros para poder regular pues aquello que no esté en la ley, entonces lo tendríamos que hacer para que podamos llevar a cabo todas nuestras actividades de proceso electoral y en ese sentido pues también ya lo estamos previendo, lo estamos revisando, las áreas también ya están trabajando en ello si es que no hubiera tiempo de la reforma, para ver qué nos tocaría a nosotros y nosotras regular para que el proceso siga avanzando sin mayor problema, digo lo tendremos que hacer si no hay una reforma electoral y la ley nos permite hacerlo”.