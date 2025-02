Reformas a Ley del ISSSTE no afectarán a docentes ni a trabajadores de base

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la reciente reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no afectarán a docentes ni a trabajadores de base, por lo que recomendó hacerse de mayor información del tema para evitar malos entendidos.

- Anuncio -

“Las reformas tienen dos objetivos, uno, que las personas servidores públicos de confianza de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que tenemos ingresos divididos en una parte de salario base y otra de compensación, que de la parte de compensación destinemos el 2.7 por ciento, para fortalecer el ISSSTE, no impacta en pensiones, no impacta en nada, sencillamente es un descuento para los servicios de salud, no impacta a maestros, no se les va a descontar nada más de lo que actualmente existe en la ley, no impacta a trabajadores de base de los gobiernos”, explicó.

Llama SEPE a informarse en fuentes oficiales

Ante este panorama, el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado y de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (SEPE–USET), Homero Meneses Hernández, llamó a los trabajadores de la educación a mantenerse informados de fuentes oficiales y no dejarse engañar por datos imprecisos que buscan desestabilizar al sector.

“Ya lo aclaró la presidenta, no hay afectaciones para docentes y trabajadores basificados, es importante aclarar esta situación, pues hay grupos que buscan desinformar y crear un ambiente de inestabilidad que pone en riesgo el objetivo principal del sector educativo, que es garantizar la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, mencionó.

- Advertisement -

En el caso de las adecuaciones al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), el objetivo es que disminuyan las deudas e intereses de crédito que resultaban impagables, además de que este organismo también podrá construir casas a precios accesibles, acciones en beneficio de la base trabajadora.

Meneses Hernández celebró el compromiso de Sheinbaum Pardo con los trabajadores de la educación para mantener un diálogo abierto y atender sus inquietudes y dudas, pues incluso abrió la posibilidad de hacer ajustes a textos de la Ley del ISSSTE que pudieran ser imprecisos y causar confusión.

Existe trabajo coordinado con el SNTE

Finalmente, el secretario de Educación Pública del estado manifestó que existe un trabajo coordinado y de colaboración con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con el único objetivo de salvaguardar el derecho de los estudiantes. Insistió en no dejarse llevar por información falsa o imprecisa, ya que tanto el gobierno federal como el estatal, encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros, respetan los derechos laborales de la base trabajadora.