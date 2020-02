Proponen diputados reforma a la Ley de la Construcción del estado de Tlaxcala

Diputados locales presentaron al pleno del Congreso local una serie de propuestas de reforma a la Ley de la Construcción del estado de Tlaxcala, a través de la cual pretenden, entre otras, mejorar algunas condiciones que “faciliten y mejoren” el proceso de edificación en Tlaxcala.

Sin embargo, en esta, no se prevé la inclusión de diversas cámaras del ramo en la Comisión de Asistencia Técnica Institucional (CATI), entre del gobierno estatal encargado de regular y fomentar la construcción pública y privada en Tlaxcala, hecho que fue fustigado por los empresarios del ramo.

En la sesión ordinaria de este jueves, el diputado morenista, Ramiro Vivanco Chedraui presentó la propuesta que “establece las bases normativas generales a que se sujetará la industria de la construcción en el Estado, en sus diferentes modalidades de obra nueva, ampliación, conservación, mantenimiento, reparación, reconstrucción, reacondicionamiento, remodelación y demolición, sean éstas de carácter público, privado o social”.

Empero, respecto a la propuesta de incluir a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y a la Cámara Mexicana de la Vivienda en el CATI, como lo han demandado los empresarios del ramo, los diputados juzgaron improcedente, ya que “son entes de lucro, no están constituidas conforme a la legislación local, no están inscritas en el registro público de la propiedad y del comercio del Estado, por lo tanto, no deben participar en la Comisión de Asistencia Técnica Institucional (CATI)”.

Dicha postura que fue criticada por el presidente de la CMIC en Tlaxcala, Hugo Cano Martínez, quien estuvo presente en la plenaria y en entrevista colectiva mostro su inconformidad, por lo que anunció que buscarán un mayor diálogo con los diputados para revertir esa posición.

“Necesitamos puntualizar algunos temas… se está trabajando con el diputado Vivanco se están estableciendo las bases para que esta ley de la construcción quede de la mejor manera y para ello es la reunión que se tendrá. Fue la propuesta que emite el diputado Garrido y como escucharon se excluye a la Cámara de la CATI y no estamos con la lectura que se dio. Hay muchos temas que se deben incluir, pero déjenme platicar. Se está trabajando con el Gobierno del estado”.

Por ello, la iniciativa de dictamen solo se quedó en primera lectura para el análisis de los 25 integrantes de la LXIII Legislatura local, por lo que será en próximas semanas cuando se define si es aprobado el dictamen o se modifica.