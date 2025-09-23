Reforma electoral debe mantener el modelo de descentralización, desconcentración y democratización: Lima

La próxima reforma electoral debe mantener el modelo de descentralización, desconcentración y democratización para que se sigan llevando a cabo elecciones desde su competencia local, consideró Alfonso Lima Gutiérrez, en el acto de presentación del libro La gestión electoral en Tlaxcala a través de las presidencias de sus colegiados, organizada por el Instituto Tlaxcala de Elecciones (ITE).

Esta opinión fue secundada por el presidente del ITE, Emmanuel Ávila González, quien señaló que la función de los órganos federal y estatales no se puede homologar debido a la particularidad que tiene cada entidad federativa.

En su participación, Lima Gutiérrez precisó que “naturalmente estamos en un momento difícil en el que no sabemos hacia dónde caminan los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Qué va a haber de la reforma electoral, yo espero y auguro que este modelo de descentralización, desconcentración y democratización perdure, que sea dual, que sigan llevándose a cabo elecciones desde las competencias locales y federales para cada uno de los cargos de elección”.

Agregó que en la época de los 90 la convocatoria de elecciones era desde la estructura gubernamental, de modo que eso causaba desconfianza porque era juez y parte.

Agregó que los testimonios plasmados en el libro son aportaciones interesantes de la vida institucional del ITE, antes Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), pues representa la experiencia vivida en la transición y evolución del organismo en el que se imagina un trabajo intenso que se realiza día a día.

En tanto, Emmanuel Ávila señaló que este libro integra las experiencias de seis presidentes del organismo electoral local a lo largo de 30 años de vida institucional, el cual ha contribuido a la gobernabilidad del estado.

Agregó que “presidir al organismo constitucional electoral autónomo de Tlaxcala representa un honor y al mismo tiempo un desafío”.

Agregó que los integrantes del Consejo General tienen la sana costumbre de construir acuerdos y decisiones mirando el beneficio máximo de la institución y, por ende, de la ciudadanía.

Emanuel Ávila señaló que este organismo institucional ha forjado la historia de la democracia de Tlaxcala, una historia que han tejido miles de personas que han contribuido a garantizar el relevo libre, auténtico y periódico de los poderes públicos en la entidad, incluido recientemente el Poder Judicial y los tribunales de Justicia Administrativa (TJA) y de Conciliación y Arbitraje (TCA).

Además, dijo que ha contribuido al modelo de educación cívica y la cultura política democrática, al fortalecimiento del sistema de partidos y, en este momento, a la preservación de los derechos políticos electorales de la ciudadanía.

Empero, observó que ser consejero electoral implica una serie de retos y compromiso con la labor encomendada, al grado que mencionó que se podría hacer un “libro negro para plasmar lo que políticamente no podemos plasmar en un libro de esta naturaleza, pero ojalá alguien tenga la valentía de impulsar y poder escribir realmente lo que se padece. Se padece muchísimo”.

Ante estudiantes universitarios reunidos en esta presentación que se llevó a cabo en la Pinacoteca del Estado, apuntó: “Jóvenes, si alguien se interesa en formar parte de las autoridades electorales, pues necesitamos una buena condición física, una buena salud, un buen hígado… Una muy buena amiga me decía: necesitas un buen estómago para aguantar todo esto”.