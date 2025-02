Reflexiones sobre la agenda legislativa en torno al reconocimiento de Comités Comunitarios de Agua

En la agenda legislativa a nivel federal y en Tlaxcala está vigente la discusión sobre el reconocimiento en la legalidad estatal de los Comités Comunitarios de Agua (CCA). En agosto de 2024 se dio a conocer un proyecto de dictamen que propone la modificación al artículo 27 constitucional en materia de agua y en el caso de la gestión comunitaria se subordina al municipio: se menciona que su reconocimiento, autorización, vigilancia y revocación dependerá de los municipios. En la agenda nacional reciente se está convocando a “foros de discusión” sobre el proyecto de Ley General de Aguas donde se contempla juridificar diferentes componentes sobre el derecho humano al agua y, entre ellos, a los Sistemas Comunitarios de Agua.

En esta agenda no se abroga la Ley de Aguas Nacionales que hasta ahora ha configurado una legalidad de corte neoliberal, sino se contempla realizar algunas reformas. Otro elemento a resaltar, es la forma en que esta convocatoria abre la agenda legislativa al diálogo y la incorporación de la participación de representantes de gobiernos locales y de usuarios de las aguas (entre otros actores). Los mecanismos se limitan al envío de ensayos, aquellos aceptados a presentaciones de 15 minutos y aquellos no aceptados a ser incorporados en una memoria. Esta propuesta y sus mecanismos están lejos de garantizar el derecho a la participación y la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades, así como de las autoridades comunitarias que gestionan el agua.

Por su parte, en Tlaxcala, entre 2022 y 2023, se presentaron dos iniciativas a la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento donde la tendencia legislativa es el fortalecimiento de relaciones de subordinación política y presupuestal de los CCA a los ayuntamientos, así como la ambigüedad y las contradicciones legales, como una estrategia para la incorporación de la gestión comunitaria a la legalidad estatal. En algunos artículos de estas iniciativas se menciona a los CCA, pero se deja en la imprecisión total su reconocimiento como órganos de gobierno con funciones específicas para la gestión de agua potable; asimismo, se nombra la existencia de los CCA, pero en diversos artículos se establece que los únicos órganos autorizados para administrar el agua potable y cobrar cuotas son los ayuntamientos.

En este sentido, el impulso legislativo no ha sido favorable para las comunidades y evidencia la falta de voluntad política para garantizar mecanismos reales de participación y consulta para que los órganos de gestión comunitaria del agua y las comunidades plasmen sus necesidades y demandas. No obstante, también demuestra que una agenda legislativa que pretenda establecer un régimen legal con perspectiva de derechos humanos no puede seguir ignorando que hay territorios rurales, urbanos y periurbanos donde los encargados de garantizar el derecho humano al agua son las comunidades con sus estructuras propias de gobierno. Tlaxcala es el claro ejemplo de ello. La gestión comunitaria del agua se realiza por Comités de Agua Potable locales, Comisiones de Agua de las Comunidades y presidentes de comunidad al menos de 678 comunidades (Comisión Estatal de Agua y Saneamiento). Incluso hay municipios donde el agua es gestionada por los CCA, sin intervención de los ayuntamientos.

La importancia de la gestión comunitaria del agua plantea retos para las agendas legislativas. Para señalar algunos retos generales documentados en un Diagnóstico sobre los CCA realizado durante tres años: a) las leyes deben atender a la heterogeneidad de las estructuras, funciones y dinámicas gubernamentales que confluyen en la gestión comunitaria del agua. Por ejemplo, la composición y forma de organización de los CCA es diferenciada en cada comunidad; b) los usos y costumbres que rigen a los presidentes de comunidad y los CCA son parte de la pluralidad normativa histórica de comunidades indígenas y no indígenas. Este pluralismo normativo en las comunidades no indígenas implica que la legalidad estatal necesita ampliar el reconocimiento de derechos colectivos más allá del marco regulatorio sobre pueblos indígenas. Además, el reconocimiento del pluralismo normativo y político de la gestión comunitaria del agua debe traducirse en reconocer que son órganos de gobierno con funciones específicas y no auxiliares de los ayuntamientos, y c) la gestión comunitaria del agua no es vista sólo como un servicio público o una función burocrática, el agua es observada como un bien público comunitario que se debe defender.

*Departamento de Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Iberoamericana, CDMX.