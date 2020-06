Reestructuración en Congreso; sale castro de bancada del PT y llega a Morena

El diputado local Víctor Castro López anunció su salida de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la LXIII Legislatura local, “por así convenir a mis intereses personales”, y de paso, anunció su arribo a la fracción mayoritaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Sin embargo, la medida fue minimizada por la coordinadora petista, Irma Yordana Garay Loredo, quien consideró que no les afectará en virtud de que el PT seguirá siendo la segunda fuerza política en el Congreso local.

En entrevista telefónica, Castro López destacó que su renuncia al grupo parlamentario del PT lo tenía contemplado desde el inicio de la legislatura, a la vez que llegó a ocupar un curul en el Congreso local por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Por ese motivo, aseguró que no se afilió a las filas del PT, pues su intención era trabajar en el segundo periodo del ejercicio de sus funciones como diputado con la bancada de Morena, que ahora encabeza el diputado Ramiro Vivanco Chedraui.

Con ello, descartó que su renuncia a las filas del partido de la estrella obedezca a las discrepancias que tuvo con su entonces coordinadora de bancada, en la sesión del pasado 28 de mayo, donde se hicieron modificaciones en la integración de diversas comisiones, así como en la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política.

“Mis respetos para la diputada Yordana para el diputado federal Silvano (Garay, líder estatal del PT) y no tengo ningún problema, más que agradecimiento y solo es una cuestión de tiempo y momentos. Los cambios que sufrieron en el Congreso son un tema distinto, y en mi caso, opté por seguir en la Comisión de Salud y en estos momentos me están solicitando del apoyo por la situación de hospitales por la saturación. Lo más probable es que me afilie a Morena, estoy trabajando muy de cerca con el diputado Ramiro Vivanco”.