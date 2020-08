Se ha logrado reducir entre 25 y 30 por ciento el porcentaje de contagios de Covid-19 en Tlaxcala: Sesa

Las medidas de contención contra la propagación de Covid-19 aplicadas desde hace casi cinco meses han permitido reducir el porcentaje de contagios entre un 25 y 30 por ciento, sin embargo, para que se considere que existe un descenso sostenido de infecciones debe llegar al 50 por ciento, informó el titular de la Secretaría de Salud (Sesa), René Lima Morales.

Ante ello, el funcionario anunció la puesta en marcha, a partir de la próxima semana, de una nueva estrategia denominada “Intervención Local para Combatir SARS-CoV2 desde la Atención Primaria a la Salud (APS)”, que implica aumentar en 50 por ciento más la capacidad de las “Brigadas Cuídate” y de las brigadas jurisdiccionales de la Sesa para la atención de población vulnerable y la búsqueda directa e intencionada de posibles casos positivos para entregarles el tratamiento TNR4 y llevar el control de la enfermedad.

En rueda de prensa para informar sobre la situación de la pandemia de Covid-19 en la entidad, Lima Morales dio a conocer diversos indicadores que reflejan que la incidencia de contagios del patógeno ha ido disminuyendo, lo que atribuyó tanto al Modelo “Búsqueda Centinela” aplicado por la Sesa para la detección temprana y seguimiento de casos, como a que la población tlaxcalteca ha cumplido con las medidas preventivas.

Hasta este miércoles, han sido aplicadas 15 mil 127 pruebas de detección de Covid-19, de las cuales 5 mil 257 dieron positivo, 8 mil 723 negativo y mil 147 están a la espera de resultado; en tanto que 808 personas han fallecido a consecuencia de la enfermedad.

Al respecto, Lima Morales recordó que en cierto momento, Tlaxcala se ubicó en los lugares 23 y 24 en cuanto a número de contagios y actualmente se encuentra en el lugar 26. “Bajar una posición significa un impacto muy grande de casos positivos”, resaltó.

El estado también ocupa el cuarto lugar con el menor número de casos activos, con 205, y el tercero con menor índice de mortalidad en pacientes intubados con 53 por ciento, lo que indica que de 10 personas en esa condición, cinco fallecen.

Tlaxcala, apuntó, ya está en una etapa de reproducción del virus bastante estable, pues se encuentra debajo de la media nacional y comparado con entidades con una densidad poblacional mayor presenta una tendencia a la baja, “aunque todavía hay enfermos y que habrá más defunciones, pero si reforzamos medidas, el manejo de esto irá mejorando”.

“Esto quiere decir que hasta el 11 de julio, la reproducción del virus era de 0.89 y en estos momentos es de 0.66, lo que significa que cada persona positiva ya no tiene la misma capacidad de infectar a 150 o 200 más, cada vez se está reduciendo más el número de contagios y de ahí viene el agradecimiento (a la sociedad)”.

Si bien, Lima Morales aclaró que este descenso de casos es el comportamiento normal de una enfermedad infecciosa y contagiosa de persona a persona y de características virales como el Covid-19, por lo que “no significa que se va a controlar, acá no domamos nada, no hemos domado absolutamente nada” y seguramente “va a volver a subir” la incidencia.

Pero, agregó, en estos momentos e incluso así lo demuestran datos federales, Tlaxcala ya tiene una tendencia de descenso en el número de contagios. “No podemos decir que estamos en un descenso franco porque apenas estamos entre el 70 y 75 por ciento de descenso de la curva, para que podamos hablar de un descenso franco necesitamos estar al 50 por ciento de la curva de descenso”, explicó.

Sin embargo, “cuando se empiezan a presentar estadísticamente y epidemiológicamente estos datos significa que ya puede haber un descenso gradual si es que seguimos tomando medidas. Lo que tenemos que hacer como sociedad para que el nuevo brote o rebrote sea de una forma más ordenada, porque un rebrote en temporada de invierno que se asocie a influenza puede dar resultados fatales, por lo que como gobierno y sociedad se debe tomar estrategias de manejo”, resaltó.

Lima Morales enfatizó sobre la nueva estrategia que se pondrá en marcha a partir de la próxima semana para lograr el descenso de la incidencia de contagios de Covid-19 hasta en el 50 por ciento de la curva epidemiológica, aunque no aventuró una fecha posible para lograrlo.

Observó que si bien la movilidad social ha ido creciendo a partir del mes de junio pasado, como consecuencia de la reapertura de diversos sectores productivos no ha alcanzado el nivel registrado en febrero pasado, antes de la aplicación de la Jornada Nacional de Sana Distancia que tuvo lugar entre los meses de abril y marzo de este año.

“En febrero, la movilidad era alta y cuando se aplicó la Jornada Nacional de Sana Distancia entre abril y marzo bajó bastante, pero ha vuelto a subir entre los meses de junio y julio, pero no tanto como en febrero porque se están respetando las medidas”, pese a ello, descartó la posibilidad de que se ordene un nuevo confinamiento social.

“Nosotros podemos confinar a todos en su casa en este momento, pero con la velocidad de dispersión que tiene el virus vamos a mandar a muchos contagiados a su casa y a muchos portadores y entonces va haber brotes interdomiciliarios, y entonces, en lugar de contener vamos a generar nuevos brotes. Es por eso que los modelos ya no son solo de confinamiento, se tiene que cambiar esa perspectiva”.

Respecto de los 808 decesos registrados hasta este miércoles, observó que habla de la necesidad de reforzar las medidas preventivas, pues hay 22 municipios donde se concentra la mayor incidencia, siendo Tlaxcala con 94, Chiautempan con 72, Apizaco con 68, Huamantla con 43 y Contla con 38 los que ocupan los primeros cinco lugares.

Explicó que el número de fallecimientos tiene relación con diversos factores, pero los más importantes son el tamaño y densidad poblacional de las demarcaciones, sin embargo, “aquí llama la atención el municipio número cinco, no es por su actividad específica, sino por el manejo de las medidas de cuidado. Las fiestas, los eventos masivos, si no se cuida y no se respeta ante la nueva normalidad, vamos a tener que municipios pequeños tengan más impacto que municipios con mayor densidad poblacional”.

Aclaró que este llamado no es hacia sus autoridades, sino a la sociedad para que sea responsable y cumpla con las medidas preventivas de distanciamiento social, uso de cubreboca y gel, pero sobre todo evitar realizar reuniones masivas.

Informó que, por ahora, la Sesa tiene en stock 3 mil reactivos para aplicar pruebas de Covid-19.