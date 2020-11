Aprueban reducción de cobros a concesionarios y aumento a 15 años vida útil de unidades

El pleno del Congreso local aprobó la reducción de 70 por ciento de diversos derechos estatales a favor de los concesionarios de transporte público y permitir que la renovación del parque vehicular de las unidades destinadas a este servicio se concrete hasta que cumplan 15 años los modelos destinados a éste.

Ello luego de aprobar una serie de reformas a la Ley de Comunicaciones y Transportes y del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, al establecer que dicho descuento “busca apoyar a los concesionarios en este tiempo de contingencia sanitaria por la disminución en sus ingresos”.

Este jueves, los diputados avalaron un dictamen de minoría, presentados por los diputados Víctor castro López y Omar Milton López Avendaño, quienes en su momento propusieron que la reducción del cobro fuera de hasta 95 por ciento y que incluyera la posibilidad que el transporte público porte publicidad.

El dictamen avalado establece, en la reforma al Código Financiero, que “ante el surgimiento de casos fortuitos o de fuerza mayor que impacten directamente a los ingresos de los concesionarios del servicio de transporte público, tales como las declaratorias de emergencia causadas por desastres naturales, pandemias o cualquier otro análogo, que afecte la obtención de ingresos que de forma ordinaria obtienen los concesionarios y operadores, por la prestación del servicio de transporte público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, reducirá en un 70 por ciento, el cobro de los derechos causados a los concesionarios y operadores del servicio de transporte público, por concepto de expedición de licencias de chofer tipo A, refrendo anual y refrendos atrasados de concesiones, reexpedición de la concesión para la prestación del servicio público de transporte, transmisión de concesiones del servicio público de transporte y ampliación de ruta”.

Respecto a la Ley de Comunicaciones y Transportes, los congresistas respaldaron la propuesta para establecer que la antigüedad mínima que deberán tener los vehículos destinados al autotransporte público de personas sea de 15 años –y no de 10, como el reglamento en la materia así lo establece– contados a partir de año de fabricación del vehículo.

Sin embargo, refiere la enmienda, “para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público, a partir del año 13 de antigüedad de la unidad vehicular del transporte público, se realizará de manera obligatoria revisión física, mecánica y de seguridad dos veces por año por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado hasta el quinceavo año de antigüedad de la misma, que será el último año de circulación permitido para dicha unidad. Si de las revisiones mencionadas se desprende que la unidad vehicular de transporte público no cumple con las condiciones necesarias para continuar con el servicio, se sacará de circulación de inmediato, aunque aún no haya cumplido los 15 años de antigüedad”.

Esta última enmienda fue criticada por los diputados María del Rayo Netzáhuatl y Víctor Manuel Báez, quienes enfatizaron que aumentar cinco años a la vida útil de esas unidades generará “la chatarrización” del transporte público, en perjuicio de los usuarios.

“Es una falta de respeto a sus patrones señor diputado (Castro López), porque ahora si le está dando un golpe a la sociedad, porque está chatarrizando el transporte público del estado de Tlaxcala y está poniendo en riesgo la integridad de la sociedad”, dijo el diputado de Morena Báez López.

De paso, aseguró que se trata de una enmienda con fines particulares en donde algunos congresistas la respaldan por los beneficios personales que obtendrán y por el apoyo en el proceso electoral del próximo año.

“Todos sabemos cómo se maneja el transporte que es un monopolio, le pregunto al diputado cuántas unidades tiene usted, por favor no me venga con cuentos, porque la verdad es que se quisieron meter de transportistas y ahora no les conviene y quieren aumentar la vida útiles de las unidades, y los demás sectores que viven el mismo problema, pero quisiera preguntarles porqué solo apoyar al transporte, quizá es por lo que viene (elecciones) y es un manjar muy apetitoso, no nos hagamos penitentes, esa es la realidad”, espetó.