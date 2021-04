Recursos de gestión social no serán utilizados con fines electorales: Mata Lara

A pesar de que 15 diputados locales han solicitado licencia para contender por otro cargo de elección popular y la lista podría incrementarse, la presidenta de la mesa directiva del Congreso del estado, Luz Guadalupe Mata Lara descartó que los 85 millones 500 mil pesos que se destinaron para gestión social se utilicen en favor de un partido político o para apuntalar las aspiraciones de sus homólogos.

En entrevista, la legisladora aseguró que el Poder Legislativo es ajeno a las actividades del proceso electoral y de las decisiones que los 15 diputados con licencia han emprendido en la búsqueda de su reelección, de una diputación federal o una alcaldía.

“El Congreso del estado está totalmente ajeno a las actividades electorales que algunos compañeros han decidido iniciar, quienes cuentan con su permiso están fuera del Poder Legislativo y hoy son ciudadanos que, si regresan, si retoman su personalidad de diputados y el recurso que manejaban ahora será para los compañeros que tomaron esos espacios que estaban vacantes por quienes se fueron de licencia”.

Con ello, la diputada de Nueva Alianza se mostró en contra de la modificación de fechas o la entrega de los recursos que fueron etiquetados en el anexo número 8 del decreto 297, que contienen el Presupuesto de Egresos de Tlaxcala para el año 2021, que establece la existencia del capítulo 4410, denominado ayudas sociales a personas, al que le asignaron los 85 millones 500 mil pesos.

“Nosotros estamos sabedores que no podemos desviar recursos para asuntos electorales, eso está descartado y no se puede desviar un recurso. No tenemos un motivo para hacer una modificación o cambio de dirección de estos recursos”.

Sin embargo, admitió que los recursos que recibirán los diputados en pleno proceso electoral para gestión social generarán suspicacias para algunos actores políticos; de ahí que aseguró que quienes integran la LXIII Legislatura local se apegarán a la legalidad y no utilizarán dichos fondos públicos con fines distintos para los que fueron creados.

Sin dar a conocer cifras, Mata Lara dijo que desde que inicio la pandemia las solicitudes de apoyo en materia de salud y pérdida de empleo incrementaron de manera significativa, por lo que dicha partida ha sido utilizada con esos fines.

“La pandemia vino a modificar y quitarnos familia y amigos, desafortunadamente estamos viviendo una situación muy triste con mucha necesidad en algunas ocasiones por la Covid–19 y en otras ocasiones por no tener empleo, pero hemos usado ese recurso para apoyar a la ciudadanía que así lo requiere”, acotó.