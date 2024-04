No hay recursos para contratar a más personal a favor de los nuevos diputados: Munguía

Ante la insuficiencia presupuestal que tiene el Poder Legislativo, el nuevo presidente del Comité de Administración del Congreso local, Hermenegildo Munguía Carmona advirtió que los 13 diputados que se incorporaron a los trabajos de la LXIV Legislatura deberían de dar continuidad a su labor legislativa con el mismo personal que tenían sus antecesores, toda vez que se carece de recursos económicos para el pago de finiquitos.

Sin embargo, el responsable de las finanzas del Poder Legislativo local admitió que se valora la petición de algunos legisladores en torno a la contratación de alguna una persona de su confianza.

“Los diputados han tenido a bien en solicitar que les asista una persona muy cercana a ellos y se está valorando el tema, pero en la mayoría de las oficinas, se está conservando el personal, porque no existe un presupuesto para liquidaciones y contamos con el consenso y comprensión de los diputados, porque ellos tienen la firme intensión de seguir avanzando en los temas que se tienen y nosotros seguimos con esa dinámica de continuidad, diálogo, crear puentes, pero siempre respetando las filias que tenemos cada uno y mirando en todo momento por el bienestar de las y los tlaxcaltecas”.

Munguía Carmona expuso que la mayoría de los legisladores que se incorporaron han mostrado disponibilidad de trabajar “con el personal que se tiene, porque es una dinámica que hemos platicado a fin de darle tranquilidad a las personas que están laborando; entonces vamos en esa dinámica de siempre respetar los derechos de los trabajadores”.

- Advertisement -

En cuanto a los actos protocolarios de entrega-recepción en el Comité de Administración del Congreso local, el diputado explicó que se tiene un avance del 50 por ciento, pues aún se encuentran en la etapa de “actualización de firmas, lo cual es muy importante para ir liberando los recursos que se requieren, porque estamos iniciando el mes y no queremos demorarnos para no tener ningún pendiente”.

Abundó: “Hemos iniciado ese proceso y esta semana se estará concretado para dar seguimiento a todos los compromisos que tiene el Congreso, decirles que de manera económica he platicado con el diputado Vicente Morales (el ex presidente de dicho órgano) y me ha dicho que todo se encuentra en orden; sin embargo, estamos en el proceso de entrega-recepción que es muy necesario para tener una certeza y panorama real de lo que tenemos para informar a la ciudadanía en general”.

No obstante, Munguía Carmona aseveró que su antecesor, el ahora diputado local con licencia, Vicente Morales Pérez, dejó finanzas sanas, sin pendientes y con la operatividad garantizada, por lo que confió en que dicha dinámica continuará.

- Advertisement -

Te recomendamos: Se integran 13 suplentes a funciones de diputados; tres escaños se quedan acéfalos