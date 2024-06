Recuperó Condusef 5.1 mdp a favor de usuarios de enero a mayo de 2023 en Tlaxcala: Núñez

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recuperó 5 millones 177 mil 946.50 pesos a favor de las personas que recurrieron a los servicios en el periodo de enero a mayo de 2024 en Tlaxcala.

Lo anterior lo dio a conocer la titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Condusef en Tlaxcala, Marisol Núñez Vázquez, quien destacó que en este periodo se realizaron 6 mil 198 atenciones en Tlaxcala y se alcanzó un porcentaje de favorabilidad del 46 por ciento, lo que se traduce en la solución al usuario y, en su caso, la recuperación del monto reclamado.

Las principales causas por las que los usuarios presentan reclamaciones en la Condusef son cargos no reconocidos en la cuenta, transferencia electrónica no reconocida, actualización de historial crediticio no realizada, negativa en el pago de indemnización, solicitud de cancelación del contrato y/o póliza no atendida, y unificación de cuentas no atendida.

En otro tema, Núñez Vázquez refirió que a nivel nacional las operaciones de compra en comercio electrónico, mediante tarjetas de crédito y débito, alcanzaron los mil 62 millones por un monto de 802 mil 747 millones de pesos en 2023 y que del total de las operaciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, el comercio electrónico representó el 23 por cienro.

Estas cifras son con la información proporcionada por el Banco de México y señaló que en 2023 se efectuaron alrededor de 4 mil 626 millones de operaciones con las tarjetas de crédito y débito, de las cuales las de comercio electrónico representaron el 23 por ciento, es decir, mil 62 millones ascendiendo al monto de 802 mil 747 millones de pesos.

El comercio electrónico ha tenido un aumento continuo en el nivel de transacciones, del 1.7 por ciento del total de las operaciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito en Terminales Punto de Venta (TPV) que se realizaban en 2015, para el año pasado representar el 23 por ciento, es decir, mil 62 millones de operaciones efectuadas a través de internet.

Esto se ha visto favorecido por el uso creciente de la tecnología para facilitar que las compras se puedan realizar de forma digital, por ejemplo, al pagar con una tarjeta de crédito o débito mediante “contactless” (acercar el plástico a la Terminal Punto de Venta), o en el caso de la compra de un bien o servicio en la página web del comercio en donde ya se encuentren almacenados los datos de la tarjeta, debido a que se realiza alguna compra de forma recurrente con ese comercio o en el caso de las tarjetas digitales en donde ya no necesitas físicamente el plástico porque los datos del mismo ya se encuentran guardados en un dispositivo móvil.

Otro factor importante es el incremento de las medidas de seguridad implementadas por los emisores, que permiten realizar este tipo de operaciones con mayor confianza, como la difusión de información sobre fraudes electrónicos, cómo identificarlos para no ser víctima de alguno, la activación de alertas mediante mensaje SMS cada que se efectúa una compra, el uso de un CVV digital dinámico el cual es diferente para cada compra y solo puede ser utilizado durante un tiempo limitado.

Otro aliciente para el crecimiento del comercio electrónico es que puede reducir los costos de las transacciones para los negocios al no necesitar la infraestructura física para dar a conocer y vender la variedad de bienes y/o servicios con los que cuentan.

