Recuperó Condusef 19.8 mdp a favor de usuarios de servicios financieros de enero a septiembre en Tlaxcala

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recuperó 19 millones 830 mil 544.50 pesos a favor de personas que solicitaron los servicios de esta institución federal en Tlaxcala entre enero y septiembre de 2023, reveló la titular de la Unidad de Atención, Marisol Núñez Vázquez.

La funcionaria agregó que en este periodo se brindaron 10 mil 212 atenciones y el porcentaje de favorabilidad fue del 56.4 por ciento, lo que se traduce en la solución al usuario y en su caso la recuperación del monto reclamado.

Destacó que la Unidad de Atención a Usuarios en Tlaxcala, en el periodo de enero a septiembre del año en curso, ocupa el lugar número uno en favorabilidad con un porcentaje del 56.4 por ciento.

Las causas más reclamadas de los usuarios son cargos no reconocidos en la cuenta, transferencia electrónica no reconocida, actualización de historial crediticio no realizada, crédito no reconocido en el historial crediticio, negativa en el pago de indemnización y solicitud de cancelación del contrato y/o póliza no atendida.

Por otra parte, exhortó al público en general a revisar y comparar antes de contratar algún producto o servicio financiero, para determinar cuál es la mejor opción.

Y es que a junio de 2023, la Condusef atendió un total de 67 mil 422 reclamaciones en el sector bancario a nivel nacional, mediante los procesos de Gestión electrónica, Gestión Ordinaria y Conciliación.

Entre los nueve bancos más representativos, que incluyen a Scotiabank, Banco Mercantil del Norte (Banorte), HSBC, BBVA, Banco Nacional (Banamex), Banco Santander, BanCoppel, Banco Azteca y Banco Inbursa, en conjunto representaron el 95 por ciento de todas las reclamaciones del país.

Por institución, Banco Nacional de México reportó un 26 por ciento de las reclamaciones, BBVA un 19 por ciento y Banorte un 12 por ciento.

En este contexto y con el objetivo de garantizar una comparación equitativa, se emplea el “índice de reclamación”. Este índice establece una relación entre las reclamaciones presentadas ante la Condusef por parte de los usuarios y el número total de contratos de la institución. Este cálculo se logra dividiendo el número de reclamaciones de cada banco en el periodo por cada millón de contratos.

Este enfoque asegura una comparación equitativa entre los bancos y establece una base común para evaluarlas. Destacan los índices de reclamación de: Scotiabank con 306 reclamaciones por cada millón de contratos, Banco Nacional de México con 237 y Banorte con 186.