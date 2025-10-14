Recuperan acervo de Miguel N. Lira y se abrirá al público; “Él lo legó al Estado de Tlaxcala”: SC

Tlaxcala rindió homenaje este martes al poeta, editor y promotor cultural Miguel N. Lira, en el marco del 120 aniversario de su natalicio. Durante el acto cívico, realizado en la Sala de Arte que lleva su nombre en el Jardín Botánico de Tizatlán, la secretaria de Cultura del estado, Karen Álvarez Villeda anunció la recuperación del acervo personal del escritor, mismo que será puesto a disposición del público.

“Quiero compartirles también que en esta administración hemos logrado recuperar el acervo de don Miguel y lo tendremos accesible al público, porque precisamente en su testamento él lo lega al estado de Tlaxcala”, declaró Álvarez Villeda, quien destacó la importancia de preservar la memoria literaria del autor.

“Nos congregamos con el corazón lleno de gratitud y admiración para celebrar la vida y la que ha perdurado con los años, de uno de los tlaxcaltecas más ilustres, don Miguel N. Lira”, expresó la secretaria en su discurso.

Álvarez Villeda agradeció la labor de quienes mantienen viva la memoria del autor. Reconoció especialmente a Gabriela Conde Moreno, responsable del museo que lleva el nombre del escritor, “cómplice y encargada de este museo que lo ha renovado por completo”, dijo.

La funcionaria recordó que el homenaje se enmarca en el Plan Estatal de Desarrollo impulsado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, donde la preservación del patrimonio cultural ocupa un eje central. “La educación, la cultura y la participación comunitaria son pilares de la transformación social, porque cultura también es desarrollo”, subrayó.

Durante su mensaje, la titular de Cultura describió a Miguel N. Lira como un creador que “sembró la palabra en los libros, en las escuelas y particularmente en el corazón de la gente”. Recordó su trayectoria, desde la imprenta Fábula hasta su paso por la Secretaría de Educación Pública, donde promovió una literatura accesible para todos.

El anuncio sobre la recuperación del acervo del escritor marcó el momento más destacado del evento. La funcionaria explicó que el rescate del acervo permitirá preservar manuscritos, correspondencia y ediciones originales que formaban parte del legado personal del autor.

“Recordarlo hoy también es reflexionar sobre la importancia de la memoria cultural que resguardamos desde esta dependencia. Como un acto de justicia y también de continuidad”, afirmó Álvarez Villeda.

Asimismo, subrayó que Lira no solo escribió sobre Tlaxcala, sino desde Tlaxcala, fusionando paisaje, tradición y comunidad en cada una de sus obras. “Debemos recordarlo como un símbolo de nuestra gratitud hacia quien supo unir palabra y acción”, agregó.

En su intervención, la secretaria delineó tres pilares para fortalecer el legado cultural del estado: proteger y promover el patrimonio literario, fomentar la lectura como herramienta de pensamiento crítico, e impulsar a nuevos creadores con espacios y programas formativos.

“Tenemos ya un diplomado en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y estamos desarrollando clínicas de escritura creativa. Los invitamos a acercarse a este museo, la casa de don Miguel, la casa de todos y todas”, concluyó.

El homenaje incluyó con una guardia de honor frente a la estatua del escritor, encabezada por autoridades culturales y representantes de instituciones educativas. Entre aplausos, flores y palabras de reconocimiento, se recordó al escritor tlaxcalteca como un símbolo de identidad, arte y comunidad.