Rector pone en marcha los trabajos del 10° Foro de Autorrealización y la Feria de Valores UATx

Con la presentación de 14 ponencias elaboradas por estudiantes de las 11 facultades y de las unidades académicas multidisciplinarias de Calpulalpan, San Pablo del Monte y Teacalco, y la participación de mil 320 educandos de los 46 programas educativos, Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), presidió la ceremonia de inauguración del 10° Foro de Autorrealización y la Feria de Valores, realizado en el Centro Cultural Universitario.

- Anuncio -

En el foro, organizado por la Secretaría de Autorrealización y la Academia de Autorrealización, Serafín Ortiz destacó que la Autorrealización, como cuarto eje sustantivo de la institución, es un constructo diseñado por los universitarios que busca que los estudiantes concluyan su formación profesional alcanzando sus metas y objetivos personales y, al mismo tiempo, desarrollen un compromiso social que les permita atender las problemáticas actuales y proponer soluciones que respondan a las necesidades de la sociedad.

El rector acentuó que la Autorrealización cruza la formación de los 46 programas educativos como eje transversal y articulador de cada una de las funciones sustantivas de la UATx, hecho que ha llevado a reconocer al alma máter de Tlaxcala como la Universidad de la Autorrealización, concepto que ha sido fraguado en la filosofía y la sociología del conocimiento para consolidar la actividad y trayectoria de vida del ser humano.

Por su parte, Gloria Ramírez Elías, secretaria de Autorrealización, manifestó que el foro es un reflejo de la identidad y pertenencia universitaria, porque a una década de actividades de esta academia institucional se ha contribuido al desarrollo humano, a la formación y a la construcción de una ciudadanía que se caracteriza por su ética, solidaridad y empatía con las necesidades de la colectividad.

- Advertisement -

Reconoció el trabajo que realiza la Academia de Autorrealización, a cargo de Elvia Ortiz Ortiz, porque a través de diversas acciones se ha logrado que los educandos se inserten en la realidad social e impacten con sus conocimientos en la búsqueda de alternativas de solución para transformar su entorno, con una perspectiva diferente.

Durante el foro, los estudiantes abordaron en ponencias temas esenciales para la formación integral universitaria: Autorrealización, identidad universitaria, Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC), Homo Universitatis, proyecto de vida, derechos humanos, dignidad humana e inclusión, igualdad de género, formación cívica y democrática, resiliencia y justicia social, los cuales fueron asesorados por los docentes que imparten la Unidad de Aprendizaje de Autorrealización.