Sábado, agosto 16, 2025
Rector dio bienvenida a 3 mil 344 estudiantes de nuevo ingreso a la UATx

La Redacción

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz, dio la bienvenida a tres mil 344 estudiantes de nuevo ingreso que cursarán una de las 46 licenciaturas que ofrece la Institución en el Ciclo Otoño 2025 en sus once facultades y las unidades académicas multidisciplinarias, ubicadas en Calpulalpan, San Pablo del Monte y Santa Apolonia Teacalco, en un acto organizado por la Secretaría de Autorrealización.

En el Centro Cultural Universitario, acompañado por integrantes de la estructura universitaria, el rector precisó que en Tlaxcala 40 de cada 100 jóvenes en edad universitaria acceden a la educación superior, porque las profesiones existen para resolver los problemas de la sociedad.  Remarcó que la oferta educativa de la Autónoma de Tlaxcala es amplia, en cuyas carreras están distribuidos nuestros estudiantes de acuerdo a sus intereses  y que permiten hacer una buena cobertura, porque cada uno de los programas educativos fue diseñado para atender las diversas problemáticas sociales de la entidad.

Más adelante, Ortiz asentó que este nivel de preparación implica que los estudiantes van a abrevar conocimientos sistematizados, enfocados hacia la conclusión de una profesión que ejercerán durante toda su vida. Refirió que el Modelo Humanista Integrador Basado en Capacidades (MHIC) educa y traza rutas de vida para que ejerzan su profesión a lo largo de su experiencia vivencial.  

Por su parte, Gloria Ramírez Elías, secretaria de Autorrealización, aseguró a los estudiantes que inician una etapa que marcará su desarrollo académico, profesional y personal, considerando que en esta casa de estudios encontrarán espacios que les permitirá tomar las habilidades y los conocimientos de las tres funciones sustantivas, especialmente, el eje de la autorrealización a través del cual pondrán en práctica sus habilidades y aptitudes.  

En tanto, la alumna Patsy Pandora Espinoza Juárez, de la Unidad Académica Multidisciplinaria campus Calpulalpandijo que esta etapa es una oportunidad para descubrir nuevos caminos y valores en su vida, y su ingreso a la UATx es muy representativo porque se distingue por su calidad educativa,  el compromiso con la formación de sus estudiantes, lo que les da la certeza que su preparación se centrará en la adquisición de conocimientos teóricos y en la práctica profesional con sentido social para atender los desafíos de la colectividad.

Durante su conferencia magistral “Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC): Un Modelo educativo republicano”, Serafín Ortiz explicó que este modelo, afianzado hace dos décadas, se consolida como un referente nacional, gracias a su eje de la Autorrealización que un galardón de honor para esta alma mater, porque nos hemos comprometido a diseñar un constructo educativo para México.

Indicó que el MHIC se fundamenta en tres características: El humanismo que resalta la formación en valores y normas, el Integrador que enfatiza los saberes y la praxis, y las Capacidades que llevan a los estudiantes a lograr un desarrollo humano con sentido social, un desempeño profesional y laboral de alto nivel e innovación y la contribución al bienestar con justicia social.

En otro momento de su disertación, Ortiz agregó que el MHIC incorpora al Seminario de Integración de la Praxis Profesional, el cual se aplica en los 46 programas de licenciatura, mediante el cual desarrollarán destrezas, habilidades y aptitudes para ejercer la profesión que irán construyendo de manera progresiva, además, se procura enriquecer el currículum de cada licenciatura para responder a las necesidades de la población.

Por último, reiteró que la Universidad busca que sus estudiantes se autorreconozcan, se autodeterminen y se autorrealicen, e incide para que consoliden las características del homo universitatis, por ello, es importante que desarrollen su sabiduría, talento y disposición para conocer y ser parte de los 150 mil egresados que contribuyen al desarrollo y crecimiento de Tlaxcala.

