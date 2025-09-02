Martes, septiembre 2, 2025
Rector de la UATx participó en Feria Universitaria del Libro en la UAEH

La Redacción

En el marco de la Feria Universitaria del Libro 2025 que organiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz, presentó el libro Fundamentos y Orientaciones del Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC).

En el auditorio “Josefina García Quintanar” del Poliforum “Carlos Martínez Balmori”, Serafín Ortiz estuvo acompañado por su homólogo Octavio Castillo Acosta, rector de la UAEH y por Marco Antonio Alfaro Morales, presidente de la Feria Universitaria del Libro.

Ante estudiantes y académicos de la UAEH, Ortiz expuso las principales características del MHIC y cómo su implementación ha transformado la práctica educativa en el aula, al integrar la teoría y la práctica, afianzando una estrecha vinculación con la sociedad, ubicando al estudiante como un agente transformador de las circunstancias de la colectividad.

Además, señaló las coincidencias que existen entre el modelo educativo de la Autónoma de Tlaxcala y el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES), con énfasis en la autorrealización como el eje que está presente en la innovación, excelencia, interculturalidad, igualdad social y de género, responsabilidad social, inclusión y vanguardia, los cuales son coincidentes con los caracteres del homo universitatis.

En entrevista con SUMA TV de la Autónoma del Estado de Hidalgo, Serafín Ortiz precisó que el libro Fundamentos y Orientaciones del Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC) se direcciona a la vida universitaria y a la formación de estudiantes para tratar de conformar una personalidad del sujeto que después de su trayectoria universitaria se convierte en el homo universitatis con una personalidad distinta.

El libro Fundamentos y Orientaciones del Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC) es de la coautoría de Serafín Ortiz y de Ángel Díaz Barriga, investigador emérito y coordinador del Centro de Investigación Educativa.

