Rector de la UATx llama a replantear la interpretación jurídica ante el nuevo escenario del Poder Judicial

En el Conversatorio Internacional “¿Nuevo Poder Judicial, nueva argumentación?”, el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz enfatizó que la interpretación jurídica continúa siendo un terreno abierto y en evolución, donde convergen distintas formas de entender y aplicar las normas. Desde esta premisa construyó su conferencia magistral “Interpretación jurídica”, en la que advirtió que el país enfrenta un cambio profundo en el modelo judicial y, con ello, la obligación de replantear cómo se razona y decide en tribunales.

Explicó que la diversidad de enfoques interpretativos revela que el derecho no se agota en la literalidad de los textos, sino que exige analizar su contexto, su propósito y sus posibles lecturas. Afirmó que las universidades han sido fundamentales para ampliar esas miradas, pues desde sus aulas —dijo— se producen claves teóricas que permiten a jueces, litigantes y operadores jurídicos mejorar sus propios criterios.

Al iniciar su ponencia, el rector recordó que el nuevo sistema judicial propone figuras inéditas, como la elección directa de magistraturas, lo que obliga a consolidar herramientas argumentativas más sólidas.

Ortiz señaló que, pese a los avances, las resoluciones judiciales continúan mostrando carencias en el uso de argumentos y agregó que la falta de apertura en algunos sectores impide que la teoría estándar de la argumentación se convierta en una práctica cotidiana. “Mientras haya esa actitud de negación, no va a penetrar la argumentación jurídica”, expresó.

El rector recordó que Tlaxcala fue pionera en acercar al país reflexiones sobre argumentación hace más de 30 años, y que desde entonces la UATx ha insistido en que las reglas de interpretación son útiles para cualquier actor del sistema jurídico. Por ello, subrayó que la interpretación debería dejar de asumirse como un acto intuitivo y pasar a ser un ejercicio metódico.

Expuso que, en la práctica, muchos análisis jurídicos se reducen a simples opiniones o comentarios espontáneos, lo que dista de constituir una interpretación en sentido estricto. Señaló que durante décadas se enseñó a generaciones de abogados que “eran los intérpretes de la ley”, sin dotarlos de las herramientas necesarias para hacerlo con rigor.

Durante la conferencia, explicó que la interpretación cobra sentido cuando el texto jurídico genera dudas o admite más de una lectura. Recordó que, ante la claridad normativa, no hay debate; en cambio, cuando el contenido es polémico o insuficiente, el papel del intérprete se vuelve decisivo.

Ortiz detalló los seis cánones propuestos por Robert Alexy —semántico, genético, histórico, comparativo, sistemático y teleológico— y lamentó que no exista un consenso académico sobre su número o jerarquía. Señaló que esta dispersión provoca que cada operador aplique criterios distintos, generando decisiones dispares.

Indicó que la interpretación jurídica forma parte de un universo más amplio que incluye métodos dogmáticos, analíticos y hermenéuticos, “cuya comprensión es indispensable en este momento de transición judicial”. Su exposición —dijo— buscó trazar una base desde la cual replantear el ejercicio interpretativo en México, en un contexto donde la justicia demanda nuevas formas de argumentar.

En el cierre de su intervención, el rector profundizó en la transición entre disposiciones y normas, destacando que “la interpretación jurídica exige desprender de las disposiciones aquellas prescripciones que tienen sentido histórico”. Explicó que la teoría analítica obliga a un trabajo de precisión conceptual, donde “la interpretación es meramente cognitiva, decisionista y avalorativa”, lo que implica un ejercicio técnico que busca describir con exactitud el contenido normativo antes de cualquier valoración.

Añadió que la labor jurídica actual exige ponderar valores constitucionales, pues “ya no basta interpretar la norma: ahora también corresponde ponderar los principios que devienen del telón de fondo de los valores imperantes en una sociedad”. Concluyó que la hermenéutica orienta a buscar la mejor respuesta posible en cada caso, al afirmar que “siempre existe una única respuesta para cada caso, aquella que se sostiene en la teoría moral y práctica más profunda basada en los principios constitucionales”.

