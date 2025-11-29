Rector de la UATx inauguró Sala Interactiva de Educación Inicial

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz, acompañado por Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública de Tlaxcala y Carlos Luna Vázquez, delegado de Bienestar en la entidad, inauguró la Sala Interactiva de Educación Inicial, ubicada en el primer piso de la Torre de Rectoría.

- Anuncio -

Con la presencia de integrantes de la estructura de gobierno de la UATx y de estudiantes de Educación Inicial de la Autónoma de Tlaxcala, el rector hizo un recorrido por el primer piso que alberga la Sala Interactiva de Educación Inicial, dos aulas, cubículos y una sala de juntas.

De esta forma, la institución avanza con la vestibulación de la Torre de Rectoría, la cual ha sido planeada por etapas, tal como lo anunció en días pasado el rector Ortiz, quien en el acto inaugural habló sobre la “Visión contemporánea de la Educación Inicial en México: Nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) 2025”.

Especificó que en este trabajo conjunto de colaboración para la Educación Inicial, organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Juárez, Chihuahua, inició con la creación del primero de 12 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), como un nuevo modelo pedagógico que atenderá a más de 2 mil infantes. Los CECI sustituirán las guarderías subrogadas; además, en Ecatepec, Estado de México, comenzará también la construcción de un CECI y se tiene como proyecto nacional la apertura de 200 centros de este tipo en todo el país.

- Advertisement -

Como parte de esta inauguración, Ángel Díaz Barriga, coordinador del Centro de Investigación Educativa (CIE) e investigador emérito, ofreció la ponencia magistral “Caracterización del Doctorado Nacional en Educación Inicial y Gestión de Instituciones”, en la cual dio a conocer pormenores del programa interinstitucional que coordinará la Autónoma de Tlaxcala.

Adelantó que se trabajará con docentes e investigadores de las facultades de Ciencias para el Desarrollo Humano, Ciencias de la Salud, Centro Tlaxcala Biología de la Conducta y el CIE, para ahondar en el tema del desarrollo neurofisiológico y nutricional.

Precisó que las estadísticas revelan que en el país 3.7 de cada 100 niños tienen atención temprana y 70 por ciento de los infantes recibe una crianza maltratadora, lo cual habla de la necesidad de profesionalizar a quienes atienden a la primera infancia y generar proyectos de investigación enfocados a la educación y cuidados en la etapa inicial de los infantes.

- Advertisement -

Insistió en la necesidad de contar con instituciones que atiendan a grupo poblacional y propiciar una formación profesional que brinde atención integral, con proyectos de investigación que permitan asegurar una crianza sana.

La segunda conferencia magistral estuvo a cargo de Jessica Quiñonez Vásquez, quien es consultora del Banco Mundial, y presentó el tema “Normas sociales que impiden que las familias hagan uso de los servicios de desarrollo infantil”. Se refirió a las cuatro tendencias para brindar una crianza positiva para niños y niñas, y coincidió en que falta una mayor profesionalización y una formación basada en competencias pedagógicas que vayan más allá del cuidado.

Indicó que hay muchos aspectos que deben considerarse en el cuidado de un infante durante su desarrollo y desenvolvimiento cotidiano; por ello, el proyecto interinstitucional que lidera la UATx con 16 universidades del país, implica brindar una formación profesionalizante que aporte conocimientos y herramientas en campos especializados para atender y cuidar a la niñez, basada en competencias pedagógicas.

Ambas conferencias se pueden consultar en: https://www.facebook.com/UATxOficial/