Rector de la UATx asegura que hay cero tolerancia al acoso y hostigamiento

Dania Corona Muñoz

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz afirmó que no habrá tolerancia hacia el acoso y el hostigamiento dentro de la institución, luego de que el Colectivo Medusas Sufragistas exhibiera denuncias anónimas contra profesores y directivos afuera del acceso principal a Rectoría durante el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

“Tomaré las medidas. El comportamiento académico debe ser honorable, ejemplar”, subrayó. Añadió que, de comprobarse cualquier caso, “sea quien sea, se va de la universidad”.

En entrevista, el rector contextualizó que la universidad mantiene reconocimiento nacional e internacional, por lo que insistió en que los logros académicos también deben acompañarse de una conducta ética. “Hoy direccionamos a la Asociación Nacional de Universidades en México, ese es un éxito que debemos galardonar”, señaló.

Respecto a las denuncias exhibidas por la colectiva feminista, el rector informó que en el mitin se presentaron ocho casos, aunque reconoció que algunos nombres no le resultan identificables. No obstante, afirmó que todos serán revisados con el mismo nivel de rigor. “Ahí están tres o cuatro nombres. Tomaré las medidas”, reiteró.

El rector recordó que desde el inicio de su administración ha actuado contra docentes señalados por acoso, destacando que durante su gestión han sido separados 14 académicos tras comprobarse imputaciones en su contra. “Si hoy hay acosadores, también se van a ir, así de fácil”, sentenció, al reafirmar su política de “cero tolerancia”.

Al explicar el procedimiento interno para atender casos, detalló que la UATx cuenta con cuatro instancias colegiadas que garantizan imparcialidad: la academia de facultad, el Consejo Académico Divisional —que funge como tribunal disciplinario—, el rectorado y el ombudsman universitario junto con la Unidad de Atenuación de Violencia.

Además, recordó que el Consejo Universitario y su Comisión de Honor y Justicia son las instancias facultadas para dictaminar, e incluso aprobar, la expulsión definitiva de quien perturbe la vida académica o vulnere derechos de estudiantes y trabajadores.

El rector afirmó que todas las denuncias, tanto de mujeres como de hombres, serán atendidas con el mismo compromiso institucional. Finalmente, reiteró que mantendrá una postura firme ante cualquier caso comprobado y llamó a la comunidad universitaria a confiar en los procesos internos. “Si alguien demuestra que una queja comprobable, sea quien sea, se va de la universidad”, remarcó.

