Recortes al gasto del campo dejan fuera de apoyos a productores de durazno: Hernández

Los recortes presupuestales al sector agropecuario por parte de la Federación, junto conlas reglas de operación de algunos programas, han dejado fuera a productores de durazno, señaló Abel Hernández Lima, presidente estatal del Sistema Producto Durazno (SPD).

Definitivamente, se requiere un respaldo extraordinario para productores de durazno, sería importante, “pero en la realidad, para qué hacernos ilusiones”, porque el gobierno de la República “ha quitado programas y recursos, en lugar de apoyar”, indicó.

En lo que consideró un panorama incierto, subrayó que en el sector agropecuario aún “no sabe qué vaya a pasar más adelante ni lo que el presidente de México (Andrés Manuel López Obrador) pretenda, pero yo creo que estamos mal completamente, sobre todo los que nos dedicamos a producir alimentos”.

Se tiene entendido que fueron “retirados” ocho mil millones de pesos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), los cuales ya estaban designados a algunos programas, “imagínense el impacto que esta medida va a generar en el campo”, dijo.

Por otra parte –anotó-, el gobierno estatal depende de lo que el federal le otorgue; se tiene conocimiento que a nivel local las autoridades “le están apostando y apoyando al sector, pero ahora están solas en cuanto a recursos”.

Asimismo, confió en que la Federación ponga atención en la problemática, ya que ha señalado que va a eliminar la corrupción, “pero –agregó- hay programas, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro”, del que han sido denunciados actos ilícitos que han tergiversado la finalidad del mismo. “Se habla que hay acuerdos que no se apegan a las reglas y que hay beneficiarios que no se presentan a trabajar. Están dilapidando el dinero… son cosas en las que nosotros qué podemos hacer”, lamentó.

Mientras tanto, en este año los productores de durazno no han accedido a ningún programa federal

Hernández Lima, aseveró que a lo que va del año esperarán para ver qué medidas se toman”, porque en el caso de Sembrando Vida el problema es que el padrón se empató con el del año pasado y la mayoría de productores de durazno se quedaron fuera, por lo que la situación está complicada “y no podemos hacer nada, hay que respetar sus reglas de operación”.

En cuanto a la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) del gobierno estatal –apuntó-, se mantiene abierta la convocatoria para el registro de proyectos, la cual está por cerrar; sin embargo, es obvio que no todas las solicitudes van a ser validadas. “Está visto que el sentir de los productores no es tomado en cuenta por el presidente de la República, él tiene otros datos, eso es triste y lamentable. Antes, cuando la prensa publicaba información sobre nuestras necesidades se tomaban cartas en el asunto, ahora no es así”.