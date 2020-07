Nava: recorte presupuestal al Inmujeres pone en encrucijada al IEM y a instancias municipales

El recorte presupuestal de 75 por ciento al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), avalado este miércoles, genera incertidumbre y pone en encrucijada a los órganos encargados de implementar acciones de igualdad y empoderamiento de la población femenina en el estado de Tlaxcala, advirtió la consejera social Silvia Nava Nava.

La también activista, quien representa a Tlaxcala ante el Consejo Social del Inmujeres, precisó que la disminución aprobada al gasto administrativo, por mayoría de votos en la Junta de Gobierno de esta dependencia, fue por la cantidad de 151.9 millones de pesos (derivado del decreto de austeridad fecha 23 de abril de 2020).

Puntualizó que al igual que otras consejeras, votó en contra de esta disminución de fondos, pues en el caso de Tlaxcala podría reflejarse en un impacto, pese a que teóricamente los recursos para programas prioritarios se conservan de la misma forma, “pero hasta ahora no han sido ratificados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”.

Hace algunos días se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual establece que aquellas Instancias Municipales de la Mujer que hubieran generado proyectos autorizados, se les avisaba que de haber situaciones que pudieran afectar presupuesto de acciones del Inmujeres, previamente serían notificadas de posible cancelación definitiva o reducción de las cantidades económicas.

Las instancias de todo el país que tenían la prerrogativa de ejercer anualmente 200 mil pesos para acciones que contribuyeran a la creación de políticas públicas, de estudios y acciones para impulsar la igualdad y empoderamiento de las mujeres en el ámbito municipal, “están perdiendo esa posibilidad”.

Recordó que no es un secreto que hace tiempo algunos municipios de Tlaxcala fueron señalados desde nivel nacional porque no aplicaban correctamente esos recursos, por lo que tuvieron un apercibimiento jurídico y eficientar su comprobación o un llamado a reintegrar el dinero entregado vía Inmujeres.

Por ello, se ha solicitado que haya una mayor calidad y transparencia, así como mejorar la supervisión y el rendimiento de cuentas, pues en el caso de la instancia del municipio de Tlaxcala, “donde hay un trabajo serio e intenso”, es importante el financiamiento, pues es la única que cuenta con albergue para mujeres, subrayó.

Acentuó que frente a este contexto de gasto federal, “sí nos afecta y hay incertidumbre”, por lo que habrá que estar pendientes de la evolución de este asunto, porque en los hechos tampoco se ha visto el fortalecimiento de estos órganos con presupuesto de los propios municipios, como se difundió en medios de comunicación.

En cuanto al Instituto Estatal de la Mujer (IEM) anotó que en este momento también entraría en una situación incierta, porque generalmente estos órganos en las entidades han trabajado con recursos de procedencia federal y poca inversión estatal.

“En una situación inédita como esta, las posibilidades de ejercer los programas de trabajo tal como inicialmente se habían planteado, exponen desde el alcance de las metas, la posible modificación en cantidad y calidad de acciones a desarrollar, y en el contexto de emergencia sanitaria que vivimos, los Institutos Estatales de la Mujer están en una encrucijada”, indicó.

Por esta razón, planteó que los estados tendrán que crear acciones de emergencia para fortalecerlos, como en el caso de Tlaxcala, y al Inmujeres a nivel federal, ya que así se expuso ante la Junta de Gobierno, “porque la política pública no se puede hacer solo con buenos deseos sino con un presupuesto que la garantice”.

Enfatizó que si los fondos son simbólicos también los resultados podrían ser de esa naturaleza y “que no es lo mismo tener apoyo para mujeres que políticas específicas con perspectiva de género”, mucho menos ante la urgente necesidad de atender la otra pandemia que es la violencia hacia este sector, no se puede hablar de igualdad si más de la mitad de la población no tiene derecho a una vida libre de agresiones.