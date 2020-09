Recorte presupuestal al Congreso no pone en peligro su operatividad: Ortega

Tras congratularse por su ratificación como presidente del Comité de Administración del Congreso local, el diputado morenista Rafael Ortega Blancas anunció que el recorte de cerca de 12 millones de pesos que sufrió el Poder Legislativo por el segundo ajuste trimestral, obligará a suspender “por el momento” el proyecto de construcción del archivo del Poder Legislativo.

En entrevista telefónica, el legislador sostuvo que el recorte al presupuesto que le corresponde al Legislativo tendrá un impacto importante en sus arcas, sin embargo, éste no ha puesto en riesgo la operatividad del Congreso ni los derechos y prestaciones a los que tienen derechos los trabajadores sindicalizados, de honorarios, confianza y los propios diputados.

“Estamos bien, a pesar del ajuste trimestral negativo con cerca de 12 millones de pesos, pero gracias a que tenemos una administración sana, hemos podido solventar esta medida, pero si bien nos afecta, no nos ha metido en problemas porque teníamos ahorros, esperamos que en lo que resta del año, ya no haya ajustes negativos para salir adelante”, explicó.

No obstante, refirió que dicho recorte ya afectó el proyecto que tenía de construir el archivo histórico del Poder Legislativo, propuesta que ya tienen avances pero que ante la falta de recursos tendrá que esperar.

Pese al recorte, siguen números negros o ya tienen problemas para cerrar el año, se le cuestionó.

“Estamos bien, a pesar de que hemos tenido menos actividad legislativa, también hemos tenido gastos en cuanto insumos en equipamiento para personal y en apoyo a éste para medicamentos, pero no hay problemas financieros, vamos con números negros y de no haber más recortes, no debemos tener problemas para cerrar el año ”, sostuvo.

Respecto a su elección como presidente del Comité de Administración por tercer año consecutivo, Ortega Blancas sostuvo que es un compromiso y responsabilidad para con sus homólogos y el personal del Poder Legislativo.

“Gracias a Dios y a la confianza de mis compañeros que han tenido para conmigo desde que inició la legislatura, porque siempre manejar recursos no es algo sencillo, pero hemos tratado de tener una administración basada en cimiento solidos por medio de un equipo profesional que ha permitido tener finanzas sanas, no tenemos laudos laborales que nos ahoguen y hemos sido participativos y atentos no solo con diputados sino con el personal cuando requiere de nuestra participación. La ratificación en el cargo me compromete a mejorar y a superar los posibles yerros que se hayan cometido, estoy muy contento, pero con la obligación de cerrar esta legislatura con número negros”, acotó.