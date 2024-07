Reconocen excampeones a Tlaxcala como punta de lanza para el deporte y el turismo

En el marco de la Función Internacional de Boxeo Tlaxcala-WBC 2024, ex campeones y ex campeonas mundiales de boxeo reconocieron al estado como punta de lanza para promover e impulsar el deporte y el turismo a nivel nacional.

Durante su visita al centro turístico de Val’Quirico, Jorge “El Travieso” Arce, Mariana “La Barbie” Juárez y Jackie “Princesa Azteca” Nava coincidieron en que Tlaxcala cuenta con las condiciones idóneas para seguir siendo sede de diferentes encuentros deportivos por su gastronomía, historia, cultura y anfitrionía, que es considerada una de las más cálidas.

Para el siete veces campeón mundial en cinco divisiones diferentes, Jorge “Travieso” Arce, el trabajo por parte de la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, es de celebrarse por acercar más el deporte y actividades enfocadas a una vida más saludable, especialmente a la juventud, ya que “promover el deporte es bueno, porque un deportista más es un delincuente menos en la calle, y felicidades a nuestra gobernadora por apoyar el deporte”.

Destacó que la entidad también ha sobresalido en la formación de pugilistas al referir que “hay mucho talento en México, somos una potencia a nivel mundial, somos grandes campeones, aquí en Tlaxcala hay buenos peladores, ojalá pronto salga de aquí un próximo campeón”.

En ese tenor, “La Barbie” Juárez resaltó que las y los tlaxcaltecas se han caracterizado por ser grandes representantes del deporte de contacto y otras diciplinas, como es el maratón y el ciclismo, debido a las condiciones de altura y geografía para prepararse físicamente.

“Tlaxcala es boxeo. Mi primera licencia de boxeo la saqué aquí, así que muchas veces piensan que soy de Tlaxcala. Entonces, aquí, la gente sabe de boxeo; la condición física de los tlaxcaltecas es muy buena. Hay lugares buenos al aire libre donde corren, a buena altura, y hay buenos competidores de boxeo, y no nada más en esto, también en otros deportes como la caminata y maratones están fuertes”, expuso.

Refirió que el recibimiento y cariño, por parte de la afición tlaxcalteca, ha sido de los grandes que ha visto, al tiempo que destacó la belleza, así como el crecimiento económico y turístico del estado: “La gente siempre en Tlaxcala es muy linda, gracias a eso hemos tenido la oportunidad de venir varias veces, siempre son muy amistosos, muy amorosos; venir y ver todo lo que ha cambiado y se ha transformado, la verdad, es que esta increíble; es un lugar que merece ser visitado y es un lugar que está en México y está aquí”, mencionó.

Mientras que, para la “Princesa Azteca”, la entidad más pequeña del estado ha demostrado ser la diferencia en la promoción del deporte entre las juventudes, ya que el contar con una disciplina permite ser mejores ciudadanos, personas y alcanzar el bienestar social.

“Es muy bueno hacer eventos que jalen a la gente, que motiven a los jóvenes, para mí siempre ha sido muy importante el tema de deporte y no porque sea boxeadora, sino porque de pronto siempre me ha jalado, y jalan a los jóvenes, a los niños, para que hagan deporte, por eso este tipo de eventos me gusta apoyarlos”, acotó.

Finalmente, las figuras deportivas internacionales confiaron que Tlaxcala siga abriendo más espacios para promover el boxeo, considerado uno de los deportes más populares del país, con una tradición que se remonta al siglo XIX.