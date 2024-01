Reconocen autoridades federales, locales y especialista labores del Sedif

En representación de la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Nuria Fernández Espresate, el director general de Rehabilitación e Inclusión, Efraín Cruz Morales reconoció que Tlaxcala avanza en la atención a diversos grupos vulnerables, por lo que desde el gobierno de México se continuará una estrecha vinculación con el estado para ayudar a los grupos prioritarios.

Después de escuchar a la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, afirmó que se reforzará el tema alimentario, los grupos de movilidad humana, así como el apoyo para el equipamiento de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), Centros de Rehabilitación Integral, ayudas funcionales, entre otros.

“Vamos a apoyar a Tlaxcala con los mismos programas que venimos operando, que son a personas con disparidad, alimentación, protección de menores de edad, entre otros. Por lo que es incondicional la ayuda del DIF Nacional, que representa Nuria Fernández”, refirió el funcionario federal.

En su oportunidad, la presidenta honorífica del patronato del Sistema Estatal Sedif en Puebla, Gabriela Bonilla Parada, aseguró que le ha aprendido a Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, ya que sabe que las acciones que ha implementado le han dado resultados, por lo que busca aprender de estas estrategias para favorecer a los sectores vulnerables.

“Reconozco el trabajo que hace todos los días para bien de la gente de Tlaxcala; porque desde que yo llegué, que tiene un año que estoy en el sistema estatal, la verdad que siempre me ha abierto las puertas, hemos caminado juntas y siempre sumando para hacer un mejor papel”, comentó.

Tras oír los logros del Sedif, durante el segundo informe de actividades, el presidente y fundador de Dr. Sonrisas, Andrés Martínez Corral, afirmó, que muchos gobiernos tienen que aprender de lo que hace Tlaxcala porque es un ejemplo a seguir.

“La verdad sigo sorprendido. Lo he dicho siempre, llevo mucho tiempo dedicándome al servicio para los demás y no he visto una gobernadora como Lorena Cuéllar, mucho menos no he visto una presidenta del DIF como Mariana”, indicó.

Consideró que se logran objetivos enormes, cuando se trabaja con el corazón, lo cual se reflejó en el trabajo en el informe del Sedif de Tlaxcala.

En tanto la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora reconoció los resultados reflejados en beneficio de los sectores más vulnerables, “está trabajando tanto por la gente y solo puedo aplaudir los resultados, así como a todo su equipo”.

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordoñez Brasdefer reconoció el trabajo que desempeña Sedif, pues ha trabajado de la mano para garantizar el respeto de los derechos humanos de los sectores más vulnerables.

“Es una realidad, he visto muy de cerca las acciones que han presentado, nosotros hemos canalizado a personas en riesgo, vinculamos al as personas que lo necesitan. Cuando llegan las personas a la CEDH es porque están siendo vulneradas en alguna situación y tenemos el vínculo, directamente con la Lic Mariana y que ella les da una atención personalizada.”

Para la titular del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Nydia Cano Rodríguez, los resultados presentados por el Sedif es trascendente para las mujeres víctimas de violencia o bien, jefas de familia, ya que se otorgan herramientas y oportunidades de crecimiento para el bienestar de ellas y sus familias.

“Es el corazón de un gobierno porque puedo ver el apoyo directo para las mujeres, es sumamente importante, hacía falta en el estado y la atención integral a las mujeres y sus hijos, los institutos municipales somos el primer contacto para las mujeres víctimas de violencia y el Sedif es un aliado y se impulse a las mujeres. Es la primera vez vemos que la transversalidad es real”.

La titular de la Dirección de Atención a Migrantes (DAM), Paula Beatriz Zabalza, expreso que la labor que desempeña Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar dignifica el trabajo del gobierno del estado.

“Nos llena de orgullo y satisfacción, nos da un sentido de pertenencia de este equipo que trabaja con el corazón como lo ha instruido la gobernadora para servir con mucho amor y entrega a Tlaxcala”.

En el informe del Sedif se dieron cita, diputados locales, funcionarios estatales, y los DIF municipales, quienes también coincidieron que el desempeño de la presidenta honorífica Mariana Espinosa, así como su equipo ha sido invaluable para ayudar a la gente que requiere salir adelante, a través de los diversos programas que opera la dependencia estatal.