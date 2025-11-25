Martes, noviembre 25, 2025
Reconocen a las y los mejores artesanos en el 14 Concurso Estatal de Textiles 2025

La Redacción

La Casa de las Artesanías de Tlaxcala (CAT) realizó la ceremonia de premiación del 14º Concurso Estatal de Textiles 2025, en la que se reconoció a las y los ganadores de las cuatro categorías del certamen y del máximo galardón.

Con una bolsa total de 100 mil pesos, el concurso refrendó el compromiso del gobierno del estado con la preservación del patrimonio textil y el impulso al talento artesanal tlaxcalteca.

Durante el evento, la CAT otorgó el Galardón “Una Nueva Historia” a Alma Celia Márquez de Luna por su pieza Blusa Otomí, elaborada en seda negra con bordado en chaquira y figuras de águila imperial y pájaros geométricos. La obra fue reconocida por su técnica minuciosa, originalidad y fuerza simbólica.

En tanto, en la categoría textil en Lana el primer lugar lo obtuvo la pieza Sereno, gaban de lana merino teñida con añil, nuez y grana cochinilla, creación de la artesana María Netzahual Rodríguez; el segundo lugar fue para el Gabán de mariposas, de Cristina Netzahualcóyotl Nava y el tercer puesto para la creación Per-Ruana, de Claudio Netzahual Bautista.

En Textil de Algodón, el primer lugar se lo adjudicó Rocío López Gaspar, con la pieza Camino a la montaña; el segundo lugar, Violeta Gaspar Gaspar, con Mi cultura y mi pueblo; y el tercer puesto para Marino Armas Nieves, con Rebozo fino.

La categoría Otros Diseños reconoció como primer lugar el Huipil, de Valentina Nava Flores; el segundo lugar, Coatlicue, de José Juan Vázquez Temoltzi, y el tercer lugar, Huipil tlaxcalteca, de Leonor Netzahualcóyotl Nava.

Finalmente, en Bordados, el primer lugar fue para Claridad, de Virginia Verónica Arce Arce; el segundo lugar, Cosecha labor del campo, de Piedad Hernández Bixano; y el tercer lugar, para Zig–zag, de Hugo Romano Flores.

Autoridades destacaron que este concurso no solo reconoce la excelencia artesanal, sino que impulsa la innovación y la continuidad de las técnicas tradicionales, además de fortalecer la transmisión intergeneracional del conocimiento textil que distingue a Tlaxcala a nivel nacional.

Con esta edición, el certamen reafirma su papel como una plataforma de visibilización y fortalecimiento del talento artesanal, posicionando las creaciones tlaxcaltecas en el panorama cultural y económico del país.

