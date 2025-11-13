Reconocen a ganadores de premios estatales de Literatura en el marco del Día Nacional del Libro

En el marco del Día Nacional del Libro, la Secretaría de Cultura del Estado entregó acervos a mediadores de salas de lectura y reconoció a los ganadores del Premio Estatal de Literatura 2025. Los premiados de este año fueron Rodrigo Corona Flores, ganador del Premio Estatal de Cuento “Beatriz Espejo” con Sombras de la memoria; Mónica Vargas Vázquez, acreedora del premio de Poesía “Dolores Castro” con Retorno de Saturno; y Diego Minero Redondo, ganador del premio estatal de Ensayo “Emmanuel Carballo” con Los días fugitivos.

- Anuncio -

En su intervención, la secretaria de Cultura, Karen Álvarez Villeda destacó que la entrega de acervos es una obligación del Estado y parte de la defensa de los derechos culturales. “No solamente el reconocimiento a la diversidad cultural, sino la defensa de los derechos culturales que son inherentes a nosotras, nosotros como personas”, expresó.

La funcionaria celebró el impulso al Programa Nacional de Salas de Lectura, al señalar el crecimiento de estos espacios con 90 nuevas salas en cuatro años. “Vamos a seguir impulsando la creación literaria”, afirmó al recordar la apertura del diplomado en creación literaria y la clínica para escritores.

También, subrayó que la labor de los mediadores ha permitido acercar la lectura a más de 120 mil personas en el estado. “El programa ha llevado la lectura a cada municipio de Tlaxcala”, afirmó, al destacar que 180 salas han sido fortalecidas con más de 5 mil libros nuevos.

- Advertisement -

Te podría interesar: Tlaxcala celebró el Día Nacional del Libro con jornada de lectura en la Universidad Intercultural de Ixtenco

Sobre los premios estatales, Álvarez sostuvo que las obras distinguidas este año “son un reflejo de nuestra identidad y están ensanchando los límites de nuestra imaginación”. Enfatizó, además, que representan una política pública para “abrir caminos” y afirmó: “No más a la centralización de la literatura”.

Al tomar la palabra, Gabriela Conde Moreno, encargada del Museo Miguel N. Lira, describió ese espacio como “la casa de las escritoras y los escritores de Tlaxcala”. “La casa desde donde deseamos, soñamos, imaginamos, queremos que se geste la luz, el pensamiento que ilumine a todo el país”, señaló.

- Advertisement -

Conde destacó la trayectoria del programa de Salas de Lectura y la energía de quienes lo integran, al recordar casi tres décadas de su operación en el estado. Reconoció a las personas mediadoras por su compromiso cotidiano.

También celebró que los ganadores del Premio Estatal de Literatura provienen de una trayectoria de trabajo comunitario. “Son personas que llevan mucho tiempo, aunque son muy jóvenes, trabajando con las comunidades y escuchando a los creadores de otros ámbitos”, expresó.

En representación de los galardonados, la poeta Mónica Vargas agradeció a las instituciones, al jurado y a la comunidad literaria que la acompaña: “Agradezco profundamente a quienes creen que la literatura se cultiva en comunidad, tal como es la mazorca”, expresó al destacar la labor formativa del Museo Miguel N. Lira.

En su discurso, afirmó que escribir es un acto colectivo. Finalmente, la ganadora celebró que la ceremonia coincidiera con el Día Nacional del Libro, al señalar que los libros representan “universos, pero sobre todo ciudadanía”.

Consulta: Deleita Pepe Aguilar al público de Tlaxcala